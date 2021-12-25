Петербуржцы перечислили недостатки создаваемой системы РСО в городе

«Невский экологический оператор» начал устанавливать в Санкт-Петербурге контейнеры для раздельного сбора отходов. Первые ящики для РСО появились в Выборгском, Калининском, Красногвардейском и Приморском районах. Подрядчиком по вывозу отходов назначена ООО «Эко Лэнд». В комитете по природопользованию планируют выделить на закупку баков и экопунктов более 100 млн рублей.

Петербуржцы согласились с важностью раздельного сбора отходов и борьбы за экологию. Однако к установке отнеслись неоднозначно, пишет «Галерная». По мнению жителей, в городе не хватает мусороперерабатывающих заводов. Есть опасение, что весь раздельно собранный мусор по итогу скинут в одну кучу. Кроме того, Смольный во главе с губернатором Александром Бегловым критикуют за отсутствие работы с населением по развитию культуры РСО. Миллионные траты горожане считают нецелесообразными. Отсутствует в городе и какая-либо система мотивации. В ряде европейских стран во многих маркетах установлены «пандоматы». Они предназначены для сбора пластиковых бутылок и алюминиевых банок. Простые люди получают скидки в магазинах или скромную сумму денег. В Петербурге такие аппараты стоят в небольшом количестве, но многим о них неизвестно.

Напомним, «Российский экологический оператор» недавно представил «Зеленый рейтинг», где учтен уровень подготовки регионов к мусорной реформе. Город на Неве оказался в аутсайдерах – на 73-м месте.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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