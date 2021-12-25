В Петербурге на уборку улиц от снега вышло 7 тысяч дворников из 19 тысяч необходимых 

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В Петербурге на уборку улиц от снега вышло 7 тысяч дворников из 19 тысяч необходимых 
Санкт-Петербург
Фото: gov.spb.ru

По заявлению главы жилищного комитета Смольного Олега Зотова на очистке Петербурга от снега работают семь тысяч дворников и кровельщиков, но по подсчетам экспертов, городу необходимо в три раза больше рук. 

На заседании парламентской комиссии региона по городскому хозяйству и градостроительству Олег Зотов сообщил о нехватке дворников. Для более эффективной уборки города от снега нужны около 19 тысяч рабочих рук. Больше всего работники требуются в центре города, где по узким улицам не везде может проехать большая снегоуборочная техника. 

В эфире телеканала «Санкт-Петербург» чиновник пояснил, что нехватка специалистов произошла по вине управляющих организаций, которые искусственно завысили число своих работников. 

Как заявил Зотов: «Когда выпал снег, потребовалось время, чтобы актуализировать управляющим организациям свои договорные отношения, найти этих людей. Нам пришлось подключать все возможные ресурсы». 

Сомнительные планы властей Петербурга о привлечении к уборке добровольцев до сих пор не дали результатов. Напомним, в начале зимнего сезона в Калининском районе Петербурга был запущен проект «дворник-шеринг», оказавшийся провальным. После этого во Фрунзенском районе заявили о привлечении к уборке снега школьников за умеренную плату. Как предупреждали эксперты, делать ставки на добровольных помощников нельзя, так как город может оказаться без работников в случае новогодних праздников или сильной непогоды. 

По словам губернатора Беглова, в ближайшее время будут приняты меры, благодаря которым ответственные будут наказаны, а город вернет себе чистый облик. Тем не менее, Петербург до сих пор остается неубранным от последствий снегопадов. 

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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