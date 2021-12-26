Долги по заработной плате труженикам Санкт-Петербургского «Метростроя» начали погашать

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Долги по заработной плате труженикам Санкт-Петербургского «Метростроя» начали погашать
Санкт-Петербург
Фото из открытых источников / Автор: неизвестен

Задолженность перед каждым из 3 100 работников будет погашена.

Всего метростроевцы недополучили 332 000 000 рублей. И вот, наконец, люди дождались начала выплат. Свои деньги получат, в общей сложности, 3 100 человек или 86% списочного состава всех сотрудников ОАО «Метрострой». Власти Санкт-Петербурга ранее пообещали расплатится с работниками до окончания текущего года. Упомянутые выше 332 000 000 рублей являются невыплаченными за сентябрь и октябрь 2021 года премиями.

Сообщение о начале выплат распространил пресс-секретарь ОАО «Метрострой». Деньги у предприятия появились благодаря полученному от АО «МССС» авансу, выплаченному ними за арендованное оборудование. Сумма платежа составляет 270 000 000 рублей.

Как сообщалось ранее, суд признал Санкт-Петербургский «Метрострой» банкротом по иску ФНС. Теперь его имущество переписывается другому предприятию-метростроевцу.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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