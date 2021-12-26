Долги по заработной плате труженикам Санкт-Петербургского «Метростроя» начали погашать

В Одессе партизаны сожгли военную технику ВСУ. Об этом сообщил военный корреспондент Семен Пегов в своем Телеграм-канапле Wargonzo . Партизанами он
Слова президента РФ Владимира Путина касательно статистики по числу вакцинированных от коронавируса среди всех заболевших и госпитализированных,
На дорогах Петербурга была замечена колонна с тяжелой военной техникой, о чем сообщают пользователи Сети. Один автолюбитель написал, что ему пришлось
Американский врач-кардиолог, профессор Института трансляционных исследований Скриппса Эрик Тополь объявил о том, что в США стартовала новая,
Американский врач Владимир Зеленко, который обрел мировую известность в 2020 году после того, как вылечил от КВИ президента Дональда Трампа,
Американская газета The Conejo Guardian опубликовала рассказы медсестер и медбратьев округа Вентура (штат Калифорния) о взрывном росте необъяснимых
О том, как заработали российские лаборатории на ПЦР-тестах в период пандемии COVID-19, рассказывает URA.RU . Оказалось, что немалая их часть избежала
В начале пандемии медики и ученые рассматривали противомалярийный препарат гидроксихлорохин, который оказывает иммуносупрессивное,
В России скоро начнется вакцинация подростков в возрасте от 12 до 17 лет. Эту тему подняла в программе «Жить Здорово» телеведущая Елена Малышева.
Турция готова участвовать в возможном военном конфликте между Украиной и Россией. Анкара в этом случае перебросит свои войска в Донбасс и окажет
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