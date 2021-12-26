Комитет по культуре Петербурга: QR-коды нужны, чтобы люди не расслаблялись

Врио главы комитета по культуре Санкт-Петербурга Федор Болтин заявил, что QR-ограничения — единственная понятная система, которая позволяет всем нормально работать. По его мнению, неоправданные ограничения в кинотеатрах необходимы, так как они не позволяют людям расслабляться. Примечательно, что Болтин оказался единственным представителем власти, который явился на публичные переговоры с представителями кинотеатров.

Чиновник заявил, что Смольный готов обсуждать конструктивные предложения, касающиеся злободневных тем. Болтин высказал мнение о том, что полностью отменять ограничения нельзя, так как люди могут расслабиться, будут отказываться от вакцинации и от ношения маски.

Напомним, кинотеатры Санкт-Петербурга обязали требовать QR-коды о вакцинации и защитные маски от всех своих сотрудников и зрителей. Залы должны быть заполнены не более чем на 50% (при вместимости более 80 человек нельзя пускать более 40 зрителей на сеанс). Кроме того, кинотеатры должны работать только до 23:00.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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