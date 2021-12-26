Последнее воскресенье года омрачило петербуржцев снегом и льдом на дорогах

Очередной снегопад прошел в Петербурге в ночь с 25 на 26 декабря. Смольный вновь оказался не готов к приходу циклона, и жителей города с утра ждали неочищенные от снега улицы и дворы.

СМИ и синоптики ранее предупреждали о приближении циклона «Квинтинус», который принесет с собой обильный снегопад и заморозки. Власти Петербурга же вновь показали свое безразличие к проблемам города и его жителям.

Отметим, что губернатор Александр Беглов накануне в прямой линии, которая оказалось провальной, заявил, что считает себя главным ответственным за уборку улиц. Но жители города продолжают жаловаться в соцсетях, что Смольный вновь не держит своих обещаний.





Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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