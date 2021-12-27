Народные артистки отметили проблемы с наледью и снежными завалами в Петербурге

Image 16+
Народные артистки отметили проблемы с наледью и снежными завалами в Петербурге
Санкт-Петербург
Фото из открытых источников

Провальная снегоуборочная кампания Смольного возмущает и простых петербуржцев, и знаменитостей. Комитет по благоустройству так и не смог расчистить город от снежных завалов и наледи, а губернатор Александр Беглов не проконтролировал работу своих подчиненных. Улицы и тротуары остаются неубранными, сугробы - не вывезенными на снегоплавильные пункты, тротуары и пешеходные зоны - не обработанными антигололедными материалами. Кроме того, с фасадов и крыш зданий не сбиты ледяные глыбы и сосульки.

Заслуженная артистка РСФСР Наталья Данилова и актриса Зоя Буряк, столкнувшиеся с теми же проблемами, что и простые горожане, заявили о множестве сугробов в городе.

«Очень много сугробов. Пройти, проехать, припарковаться бывает сложно. Пожилым людям с хрупкими костями действительно опасно ходить. Надо тщательнее все убирать. Сейчас обильные снегопады. Не знаю, может быть техники не хватает, но очень много завалов и скользкие дорожки», — поделилась Буряк.

Данилова, ранее поддержавшая обращение актера Ивана Краско к президенту РФ, отметила, что снег очень плохо убирают. Видимо, коммунальщики ждут, пока он растает.

«В центре вообще не пройти, боишься, что с крыши глыба упадет. Если учесть, сколько лет Ивану Ивановичу Краско, видимо, от отчаяния он обратился к Владимиру Путину», — рассказала Данилова.

Плохой уборкой города от снега и льда возмущались и другие знаменитости. Телеведущий Иван Ургант критически и с юмором оценил проект «дворник шеринг». А народная артистка СССР, лауреат Государственной премии РФ Инна Чурикова напомнила губернатору, что он отвечает за обеспечение чистоты улиц как глава города.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей

Не забудьте поделиться новостью!

Лента
В Санкт-Петербурге хозяева выбросили своего пса с двенадцатого этажа

Вчера, 22:28

Народные артистки отметили проблемы с наледью и снежными завалами в Петербурге

Вчера, 20:53

Профессиональный спасатель назвал системной плохую уборку снега в Петербурге 

Вчера, 19:03

Торжественное вручение займов на квартиры 25 молодым семьям вызвало недоумение у жителей Петербурга

Вчера, 15:48

Проверяющие не увидели нарушений в «зеленом омлете» от «Серны»

Вчера, 12:53

Долги по заработной плате труженикам Санкт-Петербургского «Метростроя» начали погашать

26-12-2021, 19:03

Комитет по культуре Петербурга: QR-коды нужны, чтобы люди не расслаблялись

26-12-2021, 18:58

Последнее воскресенье года омрачило петербуржцев снегом и льдом на дорогах

26-12-2021, 08:11

Петербуржцы перечислили недостатки создаваемой системы РСО в городе

25-12-2021, 21:13

Главврач больницы Святого Георгия: 85% коронавирусных больных не привиты

25-12-2021, 19:58

В Петербурге на уборку улиц от снега вышло 7 тысяч дворников из 19 тысяч необходимых 

25-12-2021, 19:48

За взятку задержан один из руководителей Санкт-Петербургской таможни

25-12-2021, 14:58

Беглову могут объявить предостережение из-за снежного коллапса 

25-12-2021, 13:48

Плохая уборка дорог меняет работу общественного транспорта Петербурга

24-12-2021, 21:34

Бизнесмены Петербурга обратились за помощью к омбудсмену Абросимову с просьбой отложить введение QR-кодов

24-12-2021, 20:18

Неубранный снег и наледь становятся причинами переломов у петербуржцев

24-12-2021, 18:58

Как вице-губернатор Корабельников может навредить Петербургу

24-12-2021, 14:29

Журналисты оценили состояние дома Нобеля как плаченое

23-12-2021, 21:16

На дорогах Петербурга замечена колонна с тяжелой военной техникой неизвестного происхождения

23-12-2021, 20:23

Забота Смольного о детях пока демонстрируется лишь на словах

23-12-2021, 19:24

ОБСУДИТЬ

Комментарии для сайта Cackle
Медики Калифорнии рассказали об эпидемии инфарктов и инсультов среди вакцинированных
  • 26-12-2021, 11:58

Медики Калифорнии рассказали об эпидемии инфарктов и инсультов среди вакцинированных

Американская газета The Conejo Guardian опубликовала рассказы медсестер и медбратьев округа Вентура (штат Калифорния) о взрывном росте необъяснимых

Лаборатории, разбогатевшие на ПЦР-тестах, обхитрили власти России
  • 25-12-2021, 10:48

Лаборатории, разбогатевшие на ПЦР-тестах, обхитрили власти России

О том, как заработали российские лаборатории на ПЦР-тестах в период пандемии COVID-19, рассказывает URA.RU . Оказалось, что немалая их часть избежала

Малышева предупредила о рисках при вакцинации детей
  • 25-12-2021, 19:43

Малышева предупредила о рисках при вакцинации детей

В России скоро начнется вакцинация подростков в возрасте от 12 до 17 лет. Эту тему подняла в программе «Жить Здорово» телеведущая Елена Малышева.

Доктор Бунов: Мы рискуем никогда не победить пандемию
  • 26-12-2021, 11:13

Доктор Бунов: Мы рискуем никогда не победить пандемию

Врач-инфекционист из Татарстана Юлий Бунов считает, что если в стране не станут отслеживать уровень антител в крови после перенесенного заболевания

Dagens Nyheter: большинство зараженных омикрон-штаммом в Дании являются полностью привитыми
  • Вчера, 16:58

Dagens Nyheter: большинство зараженных омикрон-штаммом в Дании являются полностью привитыми

Большая часть зараженных омикрон-штаммом коронавируса в Дании - полностью вакцинированные люди. Об этом говорится в публикации шведской газеты Dagens

В Турции заявили о готовности участвовать в войне на Донбассе против РФ
  • 25-12-2021, 10:53

В Турции заявили о готовности участвовать в войне на Донбассе против РФ

Турция готова участвовать в возможном военном конфликте между Украиной и Россией. Анкара в этом случае перебросит свои войска в Донбасс и окажет

Новости партнеров
Новости партнеров
3 тысяч рублей сгорят полностью: россиянам нужно поторопиться с получением выплаты
  • Вчера, 09:28

3 тысяч рублей сгорят полностью: россиянам нужно поторопиться с получением выплаты

До конца года следует получить выплату, введенную для определенной возрастной категории, поскольку она сгорит, если не будет использована. Это

У исламистов в Сирии появились зенитные ракеты большой дальности
  • Вчера, 11:48

У исламистов в Сирии появились зенитные ракеты большой дальности

В городе Дейр-Эз-Зор на территории Сирии местные силовики выявили схрон террористов Исламского Государства (террористическая организация,

Главный врач Боткинской больницы: 10% привитых заболевают коронавирусом
  • 26-12-2021, 09:23

Главный врач Боткинской больницы: 10% привитых заболевают коронавирусом

Даже после вакцинации существует вероятность заражения коронавирусной инфекцией, рассказал главный врач Боткинской больницы Денис Гусев. В беседе с «

Омикрон-вариантом коронавируса заразились даже трижды привитые участники закрытой научной конференции
  • Вчера, 20:58

Омикрон-вариантом коронавируса заразились даже трижды привитые участники закрытой научной конференции

Исследователи с Фарерских островов на сайте препринтов medRxiv разместили статью, которая позволяет представить силу заразности нового ковид-штамма

Грянет с 1 января. Всех, у кого есть наличные деньги, призвали готовиться