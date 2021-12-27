Народные артистки отметили проблемы с наледью и снежными завалами в Петербурге

Провальная снегоуборочная кампания Смольного возмущает и простых петербуржцев, и знаменитостей. Комитет по благоустройству так и не смог расчистить город от снежных завалов и наледи, а губернатор Александр Беглов не проконтролировал работу своих подчиненных. Улицы и тротуары остаются неубранными, сугробы - не вывезенными на снегоплавильные пункты, тротуары и пешеходные зоны - не обработанными антигололедными материалами. Кроме того, с фасадов и крыш зданий не сбиты ледяные глыбы и сосульки.

Заслуженная артистка РСФСР Наталья Данилова и актриса Зоя Буряк, столкнувшиеся с теми же проблемами, что и простые горожане, заявили о множестве сугробов в городе.

«Очень много сугробов. Пройти, проехать, припарковаться бывает сложно. Пожилым людям с хрупкими костями действительно опасно ходить. Надо тщательнее все убирать. Сейчас обильные снегопады. Не знаю, может быть техники не хватает, но очень много завалов и скользкие дорожки», — поделилась Буряк.

Данилова, ранее поддержавшая обращение актера Ивана Краско к президенту РФ, отметила, что снег очень плохо убирают. Видимо, коммунальщики ждут, пока он растает.

«В центре вообще не пройти, боишься, что с крыши глыба упадет. Если учесть, сколько лет Ивану Ивановичу Краско, видимо, от отчаяния он обратился к Владимиру Путину», — рассказала Данилова.

Плохой уборкой города от снега и льда возмущались и другие знаменитости. Телеведущий Иван Ургант критически и с юмором оценил проект «дворник шеринг». А народная артистка СССР, лауреат Государственной премии РФ Инна Чурикова напомнила губернатору, что он отвечает за обеспечение чистоты улиц как глава города.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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