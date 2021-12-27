Народные артистки отметили проблемы с наледью и снежными завалами в Петербурге

Американская газета The Conejo Guardian опубликовала рассказы медсестер и медбратьев округа Вентура (штат Калифорния) о взрывном росте необъяснимых
О том, как заработали российские лаборатории на ПЦР-тестах в период пандемии COVID-19, рассказывает URA.RU . Оказалось, что немалая их часть избежала
В России скоро начнется вакцинация подростков в возрасте от 12 до 17 лет. Эту тему подняла в программе «Жить Здорово» телеведущая Елена Малышева.
Врач-инфекционист из Татарстана Юлий Бунов считает, что если в стране не станут отслеживать уровень антител в крови после перенесенного заболевания
Большая часть зараженных омикрон-штаммом коронавируса в Дании - полностью вакцинированные люди. Об этом говорится в публикации шведской газеты Dagens
Турция готова участвовать в возможном военном конфликте между Украиной и Россией. Анкара в этом случае перебросит свои войска в Донбасс и окажет
До конца года следует получить выплату, введенную для определенной возрастной категории, поскольку она сгорит, если не будет использована. Это
В городе Дейр-Эз-Зор на территории Сирии местные силовики выявили схрон террористов Исламского Государства (террористическая организация,
Даже после вакцинации существует вероятность заражения коронавирусной инфекцией, рассказал главный врач Боткинской больницы Денис Гусев. В беседе с «
Исследователи с Фарерских островов на сайте препринтов medRxiv разместили статью, которая позволяет представить силу заразности нового ковид-штамма
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