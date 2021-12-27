Профессиональный спасатель назвал системной плохую уборку снега в Петербурге 

Ситуация в Петербурге с плохой уборкой улиц от снега стала следствием неготовности чиновников к проблеме коммунального коллапса. Об этом заявил спасатель-альпинист Денис Киселев.

В городе на Неве уже месяц продолжается коллапс, вызванный неготовностью чиновников Смольного во главе с губернатором Александром Бегловым к зиме. Практически ежедневно в городе происходят аварии на теплосетях. Скопившийся на трассах снег стал причиной многочасовых пробок. Жители Петербурга жалуются на неубранный снег и наледь на тротуарах, их безопасности и здоровью угрожают нависающие с крыш сосульки.

Всю ответственность за безобразное состояние города жители Петербурга возлагают на градоначальника и чиновников ответственных ведомств.

Комментируя деградацию коммунальных служб, спасатель-альпинист и чемпион Санкт-Петербурга по альпинизму Денис Киселев напомнил о том, что 27 декабря в России отмечается День Спасателя. Эти профессионалы всегда первыми приходят на помощь людям, попавшим в беду из-за прорвавшихся труб или упавших с крыш ледяных глыб.

По словам Киселева, спасателя являются тем безотказным звеном, которое никогда не подведет. Они всегда на страже и готовы помочь, особенно в ситуациях, когда больше некуда обратиться.

«О спасателях обычно вспоминают, только когда случаются какие-то катаклизмы, аварии, когда город «рушится», когда сосульки падают, когда трубы прорывают. Тут мы вспоминаем про этих людей. Жаль, что спасателям как правило приходится видеть только страдания. И очень хорошо, что есть день, когда мы можем сказать спасателям спасибо просто за то, что они есть», — отметил Киселев.

Оценивая плачевное состояние городской инфраструктуры нынешней зимой, Киселев выразил уверенность, что это следствие системных проблем и некомпетентности чиновников.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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