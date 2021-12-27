Проверяющие не увидели нарушений в «зеленом омлете» от «Серны»

Image 16+
Проверяющие не увидели нарушений в «зеленом омлете» от «Серны»
Санкт-Петербург
Фото из открытых источников

Недовольство родителей учеников школы №97 Выборгского района качеством питания от комбината «Серна» спровоцировало проверку школьной столовой. Однако участники сообщества «Школьный ревизорро» сомневаются, что инспекция прошла непредвзято и неожиданно.

Причиной для сомнений стали результаты проверки, которую инициировали чиновники администрации Выборгского района после жалобы одной из матерей. Инспекторы не нашли никаких нарушений у комбината, хотя в своей жалобе родитель приложила фотографии, предположительно, «плесневелого омлета», который подали детям на завтрак.

 

Комментаторы считают, что комбинат заранее знал о проверке и успел оперативно устранить нарушения. По их словам, «Серна» регулярно предлагает детям на обед блюда, которые вызывают серьезные сомнения в качестве. При этом подобная ситуация происходит не только в школе № 97, но и в других учебных заведениях, которые обслуживает комбинат, что указывает на системные проблемы с качеством питания.

 

При этом участники сообщества возмутились заявлениям чиновников, что обратившаяся с жалобой женщина отказалась от участия в осмотре школьного пищеблока. Данное заявление не соответствует действительности. Женщина была на проверке, но не рискнула пробовать те блюда, что приготовили сотрудники «Серны» на завтрак. Кроме того, она была вынуждена подписать протокол о проверке, так как в ином случае её дети могли подвергнуться травле.

«И мы ее прекрасно понимаем! Неужели нельзя адекватно реагировать на критику и исправлять недочеты?» – считает администрация сообщества.

Качество школьного питания регулярно критикуется петербуржцами и экспертами. Ранее похожий скандал произошел и с комбинатом «ТД А.П. Иванов». Многие пользователи соц.сетей пожаловались, что поставщик кормит их детей сухими макаронами и странного вида омлетом.

О кризисе рынка соцпитания и процветающей в нем коррупции с участием представителей власти рассказывал экс-глава Управления социального питания Алексей Барабанщиков. Многие родители высоко ценили его деятельность по улучшению обстановки в отрасли и повышения качества питания. Однако, по предположениям СМИ, подобная критика со стороны Барабанщикова задела Смольный и лично губернатора Александра Беглова, а также частные комбинаты, из-за чего против экс-главы УСП завели уголовное дело и лишили должности.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей

Не забудьте поделиться новостью!

Лента
Проверяющие не увидели нарушений в «зеленом омлете» от «Серны»

Сегодня, 12:53

Долги по заработной плате труженикам Санкт-Петербургского «Метростроя» начали погашать

Вчера, 19:03

Комитет по культуре Петербурга: QR-коды нужны, чтобы люди не расслаблялись

Вчера, 18:58

Последнее воскресенье года омрачило петербуржцев снегом и льдом на дорогах

Вчера, 08:11

Петербуржцы перечислили недостатки создаваемой системы РСО в городе

25-12-2021, 21:13

Главврач больницы Святого Георгия: 85% коронавирусных больных не привиты

25-12-2021, 19:58

В Петербурге на уборку улиц от снега вышло 7 тысяч дворников из 19 тысяч необходимых 

25-12-2021, 19:48

За взятку задержан один из руководителей Санкт-Петербургской таможни

25-12-2021, 14:58

Беглову могут объявить предостережение из-за снежного коллапса 

25-12-2021, 13:48

Плохая уборка дорог меняет работу общественного транспорта Петербурга

24-12-2021, 21:34

Бизнесмены Петербурга обратились за помощью к омбудсмену Абросимову с просьбой отложить введение QR-кодов

24-12-2021, 20:18

Неубранный снег и наледь становятся причинами переломов у петербуржцев

24-12-2021, 18:58

Как вице-губернатор Корабельников может навредить Петербургу

24-12-2021, 14:29

Журналисты оценили состояние дома Нобеля как плаченое

23-12-2021, 21:16

На дорогах Петербурга замечена колонна с тяжелой военной техникой неизвестного происхождения

23-12-2021, 20:23

Забота Смольного о детях пока демонстрируется лишь на словах

23-12-2021, 19:24

Комблаг Смольного не спешит выводить на улицы дополнительную уборочную технику

23-12-2021, 15:44

Жалобы Смольного на аномальные осадки опровергает статистика

23-12-2021, 11:33

Новые испытания гололедицей и снегом: что ждет Петербург к выходным

23-12-2021, 08:12

Смольный забоялся выпускать экс-главу УСП Барабанщикова из-под стражи

22-12-2021, 20:58

ОБСУДИТЬ

Комментарии для сайта Cackle
Медики Калифорнии рассказали об эпидемии инфарктов и инсультов среди вакцинированных
  • Вчера, 11:58

Медики Калифорнии рассказали об эпидемии инфарктов и инсультов среди вакцинированных

Американская газета The Conejo Guardian опубликовала рассказы медсестер и медбратьев округа Вентура (штат Калифорния) о взрывном росте необъяснимых

Wargonzo: в Одессе партизаны сожгли военную технику Вооруженных сил Украины
  • 24-12-2021, 16:53

Wargonzo: в Одессе партизаны сожгли военную технику Вооруженных сил Украины

В Одессе партизаны сожгли военную технику ВСУ. Об этом сообщил военный корреспондент Семен Пегов в своем Телеграм-канапле Wargonzo . Партизанами он

Лаборатории, разбогатевшие на ПЦР-тестах, обхитрили власти России
  • 25-12-2021, 10:48

Лаборатории, разбогатевшие на ПЦР-тестах, обхитрили власти России

О том, как заработали российские лаборатории на ПЦР-тестах в период пандемии COVID-19, рассказывает URA.RU . Оказалось, что немалая их часть избежала

Малышева предупредила о рисках при вакцинации детей
  • 25-12-2021, 19:43

Малышева предупредила о рисках при вакцинации детей

В России скоро начнется вакцинация подростков в возрасте от 12 до 17 лет. Эту тему подняла в программе «Жить Здорово» телеведущая Елена Малышева.

Доктор Бунов: Мы рискуем никогда не победить пандемию
  • Вчера, 11:13

Доктор Бунов: Мы рискуем никогда не победить пандемию

Врач-инфекционист из Татарстана Юлий Бунов считает, что если в стране не станут отслеживать уровень антител в крови после перенесенного заболевания

Препарат от коронавируса мог стать причиной роста смертности среди больных
  • 24-12-2021, 16:58

Препарат от коронавируса мог стать причиной роста смертности среди больных

В начале пандемии медики и ученые рассматривали противомалярийный препарат гидроксихлорохин, который оказывает иммуносупрессивное,

Новости партнеров
Новости партнеров
В Турции заявили о готовности участвовать в войне на Донбассе против РФ
  • 25-12-2021, 10:53

В Турции заявили о готовности участвовать в войне на Донбассе против РФ

Турция готова участвовать в возможном военном конфликте между Украиной и Россией. Анкара в этом случае перебросит свои войска в Донбасс и окажет

3 тыся рублей сгорят полностью: россиянам нужно поторопиться с получением выплаты
  • Сегодня, 09:28

3 тыся рублей сгорят полностью: россиянам нужно поторопиться с получением выплаты

До конца года следует получить выплату, введенную для определенной возрастной категории, поскольку она сгорит, если не будет использована. Это

Главный врач Боткинской больницы: 10% привитых заболевают коронавирусом
  • Вчера, 09:23

Главный врач Боткинской больницы: 10% привитых заболевают коронавирусом

Даже после вакцинации существует вероятность заражения коронавирусной инфекцией, рассказал главный врач Боткинской больницы Денис Гусев. В беседе с «

Подкомиссия Мацеревича: за 1,5 секунды до падения Ту-154 на борту прогремел взрыв
  • 24-12-2021, 17:03

Подкомиссия Мацеревича: за 1,5 секунды до падения Ту-154 на борту прогремел взрыв

Подкомиссия Антони Мацеревича заявила, что за 1,5 секунды до падения Ту-154 с президентом Польши и другими высокопоставленными лицами на борту

Грянет с 1 января. Всех, у кого есть наличные деньги, призвали готовиться