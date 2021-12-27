Проверяющие не увидели нарушений в «зеленом омлете» от «Серны»

Американская газета The Conejo Guardian опубликовала рассказы медсестер и медбратьев округа Вентура (штат Калифорния) о взрывном росте необъяснимых
В Одессе партизаны сожгли военную технику ВСУ. Об этом сообщил военный корреспондент Семен Пегов в своем Телеграм-канапле Wargonzo . Партизанами он
О том, как заработали российские лаборатории на ПЦР-тестах в период пандемии COVID-19, рассказывает URA.RU . Оказалось, что немалая их часть избежала
В России скоро начнется вакцинация подростков в возрасте от 12 до 17 лет. Эту тему подняла в программе «Жить Здорово» телеведущая Елена Малышева.
Врач-инфекционист из Татарстана Юлий Бунов считает, что если в стране не станут отслеживать уровень антител в крови после перенесенного заболевания
В начале пандемии медики и ученые рассматривали противомалярийный препарат гидроксихлорохин, который оказывает иммуносупрессивное,
Турция готова участвовать в возможном военном конфликте между Украиной и Россией. Анкара в этом случае перебросит свои войска в Донбасс и окажет
До конца года следует получить выплату, введенную для определенной возрастной категории, поскольку она сгорит, если не будет использована. Это
Даже после вакцинации существует вероятность заражения коронавирусной инфекцией, рассказал главный врач Боткинской больницы Денис Гусев. В беседе с «
Подкомиссия Антони Мацеревича заявила, что за 1,5 секунды до падения Ту-154 с президентом Польши и другими высокопоставленными лицами на борту
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