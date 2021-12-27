Проверяющие не увидели нарушений в «зеленом омлете» от «Серны»

Недовольство родителей учеников школы №97 Выборгского района качеством питания от комбината «Серна» спровоцировало проверку школьной столовой. Однако участники сообщества «Школьный ревизорро» сомневаются, что инспекция прошла непредвзято и неожиданно.

Причиной для сомнений стали результаты проверки, которую инициировали чиновники администрации Выборгского района после жалобы одной из матерей. Инспекторы не нашли никаких нарушений у комбината, хотя в своей жалобе родитель приложила фотографии, предположительно, «плесневелого омлета», который подали детям на завтрак.

Комментаторы считают, что комбинат заранее знал о проверке и успел оперативно устранить нарушения. По их словам, «Серна» регулярно предлагает детям на обед блюда, которые вызывают серьезные сомнения в качестве. При этом подобная ситуация происходит не только в школе № 97, но и в других учебных заведениях, которые обслуживает комбинат, что указывает на системные проблемы с качеством питания.

При этом участники сообщества возмутились заявлениям чиновников, что обратившаяся с жалобой женщина отказалась от участия в осмотре школьного пищеблока. Данное заявление не соответствует действительности. Женщина была на проверке, но не рискнула пробовать те блюда, что приготовили сотрудники «Серны» на завтрак. Кроме того, она была вынуждена подписать протокол о проверке, так как в ином случае её дети могли подвергнуться травле.

И мы ее прекрасно понимаем! Неужели нельзя адекватно реагировать на критику и исправлять недочеты?» – » – считает администрация сообщества.

Качество школьного питания регулярно критикуется петербуржцами и экспертами. Ранее похожий скандал произошел и с комбинатом «ТД А.П. Иванов». Многие пользователи соц.сетей пожаловались , что поставщик кормит их детей сухими макаронами и странного вида омлетом.

О кризисе рынка соцпитания и процветающей в нем коррупции с участием представителей власти рассказывал экс-глава Управления социального питания Алексей Барабанщиков. Многие родители высоко ценили его деятельность по улучшению обстановки в отрасли и повышения качества питания. Однако, по предположениям СМИ, подобная критика со стороны Барабанщикова задела Смольный и лично губернатора Александра Беглова, а также частные комбинаты, из-за чего против экс-главы УСП завели уголовное дело и лишили должности.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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