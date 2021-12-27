Торжественное вручение займов на квартиры 25 молодым семьям вызвало недоумение у жителей Петербурга

По программе «Молодежи – доступное жилье» в 2021 году сертификаты о предоставлении займа от государства на квартиры получили 25 молодых семей, стоявших на очереди на безвозмездное предоставление жилья. Отчет профильного ведомства вызвал неоднозначную реакцию в Сети.

Официальный отчет о торжественном вручении целевого жилищного беспроцентного кредита горожанам появился на страницах Жилищного комитета Северной столицы в соцсетях. Снимки с мероприятия вызывали неоднозначную реакцию пользователей Сети, многие из которых сочли сам факт произошедшего форменным «издевательством» над людьми.

Программа подразумевает, что господдержку в виде займа на 10 лет могут получить местные жители в возрасте до 35 лет. Речь идет о молодых семьях, родителях-одиночках, гражданах, которые не состоят в браке, но соответствуют возрастному критерию. У последних практически нет шансов претендовать на подобное благо, поскольку местные власти в своем выборе отдают предпочтение многодетным семьям.

Петербуржцы в соцсетях с негодованием отмечают, что 25 врученных сертификатов – «капля в море» нуждающихся в подобной помощи петербуржцев. Тем более, что обладателями документов стали жители, стоявшие на очереди на бесплатное жилье. Согласиться на займ их вынудила мрачная перспектива провести без собственной квартиры 30 лет – именно столько, согласно статистике, в городе на Неве составляет средний срок ожидания жилья.

Смольный во главе с губернатором Александром Бегловым едва ли заинтересован в оказании реальной помощи молодым петербуржцам. Примером тому является произошедший минувшим летом случай в Выборгском районе Северной столицы, когда местная администрация отказалась ставить семью на учет. Чиновники заявили, что молодые супруги обзавелись двумя детьми в однокомнатной квартире, преследуя «корыстные» цели получить жилье от государства.

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