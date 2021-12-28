Петербургская снегоуборочная техника оперативно работает лишь на улицах около Смольного

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Петербургская снегоуборочная техника оперативно работает лишь на улицах около Смольного
Санкт-Петербург
Фото: t.me/emergency_spb

Жители Санкт-Петербурга продолжают жаловаться на качество работы коммунальных служб по ликвидации последствий снегопадов. При этом горожане отмечают, что неподалеку от Смольного, где расположены административные здания, улицы расчищены намного лучше.

Чистые тротуары были замечены, в частности, на Потемкинской улице вблизи Таврического сада. Также качественная работа городских служб замечена на углу проспекта Чернышевского и Шпалерной улицы, ведущей к городской администрации. При этом в жилых районах, расположенных на окраине Северной столицы, ситуация кардинально отличается.

Горожане жалуются на отсутствие снегоуборочной техники на набережной Лейтенанта Шмидта. Кроме того, обледеневшее дорожное полотно создает угрозу возникновения ДТП. Похожая ситуация с некачественной уборкой снега возникла и на Парнасе. Петербуржцы вынуждены преодолевать сугробы по пути на работу, рискуя своим здоровьем.

При этом ранее губернатор Александр Беглов заявлял, что город готов к наступлению зимнего периода. В частности в Смольном утверждали, что власти задействуют более 1700 единиц спецтехники в случае сильных метелей. Тем не менее сложившаяся ситуация и качество работы коммунальных служб говорят об обратном.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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