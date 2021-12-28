Петербуржцы не обрадовались переполненным мусорным бакам перед Новым годом

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Петербуржцы не обрадовались переполненным мусорным бакам перед Новым годом
Санкт-Петербург
Фото: vk.com/a_beglov

Губернатор Александр Беглов заявил, что в Петербург «пришло новогоднее настроение». В публикации на своей странице в соцсети «ВКонтакте» градоначальник отметил, что на главной елке города зажглись огни, на Елагином острове и Конюшенной площади открылись катки, а на Манежной площади, Малой Садовой и Кленовой улицах проходит Рождественская ярмарка. 

 

Однако у большинства горожан настроение совсем не праздничное. Об этом свидетельствуют комментарии под постом губернатора. В них жители Северной столицы отмечают, что атмосфера праздника ощущается лишь на центральных улицах города, в остальных районах дворы украшают (вместо праздничных декораций) только снег и мусор. Так, снимок заваленной мусором площадки выложила жительница Калининского района.  

 

Такая же ситуация наблюдается и в Кировском районе. 

 

Проблема мусора – одна из самых острых в Петербурге. Но по мнению экспертов, город не готов к проведению «мусорной реформы», которая должна стартовать в 2022 году. Смольный не смог своевременно ни создать условия для раздельного сбора отходов (РСО), ни построить мусороперерабатывающие заводы. Не проводилась и разъяснительная работа с населением. 

Неспособность Смольного решать актуальные проблемы города вызывает все большее недовольство у петербуржцев. И на этом фоне выглядит странно, что на прямой линии с губернатором речь шла исключительно о положительных изменениях в городе.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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