Петербуржцы не обрадовались переполненным мусорным бакам перед Новым годом

Губернатор Александр Беглов заявил, что в Петербург «пришло новогоднее настроение». В публикации на своей странице в соцсети «ВКонтакте» градоначальник отметил, что на главной елке города зажглись огни, на Елагином острове и Конюшенной площади открылись катки, а на Манежной площади, Малой Садовой и Кленовой улицах проходит Рождественская ярмарка.

Однако у большинства горожан настроение совсем не праздничное. Об этом свидетельствуют комментарии под постом губернатора. В них жители Северной столицы отмечают, что атмосфера праздника ощущается лишь на центральных улицах города, в остальных районах дворы украшают (вместо праздничных декораций) только снег и мусор. Так, снимок заваленной мусором площадки выложила жительница Калининского района.

Такая же ситуация наблюдается и в Кировском районе.

Проблема мусора – одна из самых острых в Петербурге. Но по мнению экспертов, город не готов к проведению «мусорной реформы», которая должна стартовать в 2022 году. Смольный не смог своевременно ни создать условия для раздельного сбора отходов (РСО), ни построить мусороперерабатывающие заводы. Не проводилась и разъяснительная работа с населением.

Неспособность Смольного решать актуальные проблемы города вызывает все большее недовольство у петербуржцев. И на этом фоне выглядит странно, что на прямой линии с губернатором речь шла исключительно о положительных изменениях в городе.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей