Вице-губернатор Петербурга призвал жителей к терпению

По сообщениям СМИ, во время обращения к жителям в эфире местной радиостанции, вице-губернатору Анатолию Повелию пришлось ответить на ряд вопросов горожан относительно расчистки территории северной столицы от снежных завалов.

Недостаточную оперативность и отмеченные недостатки в уборке дорог он объяснил слишком большим количеством выпавших осадков. Говоря по поводу темы использования химических реагентов, использующихся для борьбы с гололёдом, Повелий сообщил, что подобные обвинения в адрес администрации беспочвенны, а что касается окончательной уборки снега в городе, он попросил жителей «немножко потерпеть».

Помимо этого, со слов чиновника, уборка завалов идёт в замедленном режиме в связи с предварительной очисткой снега на снегоплавильных заводах, в результате чего и происходят простои.

Как сообщалось ранее, такой режим работы вице-губернатор связывает с борьбой за экологию.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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