Синоптик Малинин рассказал, какой будет погода в Петербурге в новогодняя ночь

О том, какой будет новогодняя ночь в Санкт-Петербурге, рассказал профессор Российского гидрометеорологического университета Валерий Малинин.

На пресс-конференции в ТАСС он сообщил, что петербуржцам в этот раз «сильно повезло». Новогодняя ночь, по его словам, будет с комфортной температурой, но при этом сохранится снег.

«У нас будет классический Новый год. Давно такого не было, чтобы было много снега», - сказал Малинин.

Он объяснил, что на Северную столицу надвигается циклон с Атлантического океана. В ночь с 31 декабря на 1 января температура воздуха составит -2...-4. В городе может идти небольшой снег. Но в следующие дни похолодает и столбик термометра опуститься до -5...-8.

Уходящий декабрь, отметил Малинин, был немного холоднее нормы, а также очень снежный. Это хорошо для сельского хозяйства, поскольку снег необходим для зимующих растений и сохранения влажности весной.

Интересно, что ранее синоптик Михаил Леус обещал петербуржцам морозную новогоднюю ночь, предупредив, что столбик термометра может опуститься местами до -14 градусов.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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