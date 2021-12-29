Юрист из Петербурга будет судиться с коллегой, который судится с Дедом Морозом

По сообщению объединённой пресс-службы судов северной столицы, Куйбышевский райсуд принял к регистрации иск петербургского юриста по делам семьи в отношении Игоря Мирзоева. Иск подала его коллега по юридическому цеху Эльнара Троицкая, выступив с обвинением в злоупотреблении правом.

Напоминаем, что за неделю до этого Мирзоевым был подан иск к АО «Дед Мороз», в котором он, в частности, заявляет о невыполнении Дедом Морозом своих обязательств и требует с последнего двадцать три подарка, плюс компенсацию морального вреда, оцененную в десять миллионов.

Теперь, в свою очередь составляя своё обращение в суд, Троицкая написала, что ответчик распространяет сведения, которые порочат чувства верующих в главного зимнего волшебного персонажа. Помимо этого, она указала, что в предыдущий иск истец намеренно внёс недостатки.

Исходя из перечисленного, юрист попросила признать действия Мирзоева злоупотреблением правом, и в свою очередь считает, что уже ей нанесён моральный вред. Сумма вреда та же – десять миллионов.

Иск к производству приняли.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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