Смольный «списал» 10-балльные пробки на приезд Путина в Петербург

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Смольный «списал» 10-балльные пробки на приезд Путина в Петербург
Санкт-Петербург
Фото: t.me/nedimonspbinf/13580

Смольный заказал ряд постов в подконтрольных СМИ о том, что в транспортном коллапсе виновен приезд президента России Владимира Путина и саммит с участием глав СНГ, сообщает live24.ru. Тем временем Санкт-Петербург все еще завален снегом, а специальной техники на улицах не наблюдается. 

Так, в петербургских СМИ внезапно появился ряд однотипных публикаций, в которых говорится, что в 10-балльных пробках виноват международный саммит с участием президента РФ и лидеров стран СНГ. Вину переложили также и на президентский кортеж. Например, подобная информация опубликована в «Петербургском дневнике», наиболее известном издании администрации Северной столицы, так же соответствующая публикация есть у «Бумаги». 

 

Кроме того, «Росбалт» (признано иноагентом) и «Деловой Петербург» также поддержали высказывание о «вине» президента в образовании пробок.

 

В издании live24.ru считают, что именно таким нечестным образом чиновники Смольного пытаются снять с себя ответственность за снежный коллапс в Северной столице и переложить вину на приезд в город важных иностранных гостей и президента Путина. Так, настоящей причиной транспортного коллапса является бездействие губернатора Александра Беглова, который с конца ноября не задействует весь объем имеющейся снегоуборочной техники.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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