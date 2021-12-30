Решением правительства Петербурга ограничения в работе детских лагерей сохранились

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Решением правительства Петербурга ограничения в работе детских лагерей сохранились
Санкт-Петербург
Фото из открытых источников / Автор: неизвестен

Руководство Северной столицы приняло очередное постановление, ограничивающее процент заполняемости детских лагерей, продлив ранее введённые ограничения.

Все учреждения, предоставляющие юным петербуржцам услуги отдыха, должны быть заполнены только на семьдесят пять процентов во время заселения детьми. Об этом сообщила пресс-служба губернатора. Постановление принималось, исходя из требований Роспотребнадзора. Согласно ему, правила ограниченной заполняемости лагерей будут действительны до конца 2023 года, в течение двух лет. Помимо этого, все подобные структуры обязали неукоснительно подчиняться санитарным правилам.

Отметим, что дети с инвалидностью и относящиеся ко льготным получателям подобных услуг, могут пребывать как в санаториях, так и в обычных лагерях.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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