В Петербурге дан старт проектированию и возведению Большого Смоленского моста

Специалисты ГАТИ разрешили начать проектно-изыскательские работы и строительство нового разводного шестиполосного моста.

Дан старт проектированию и возведению Большого Смоленского моста. Информация об этом была обнародована пресс-секретарем Государственной административно-технической инспекции. Проведение проектно-изыскательских работ начнется 3 января будущего года. Специалисты будут заниматься исследованием преимущественно на проезжих частях улицы Коллонтай и Дальневосточного проспекта.

Поскольку при этом придется ограничивать движение автотранспорта, то работы запланированы на новогодние праздники, а конкретно, с 3.01.2022 по 11.01.2022 года. Ограничения коснутся следующих участков дорог: Дальневосточного проспекта между его пересечениями с улицами Зольной и Воркутинской, улицы Коллонтай между перекрестками с Дальневосточным проспектом и Нерчинской улицей.

Мост будет шестиполосным и разводным, его длина составит 483,5 метров. Строительные работы стартуют в 2023 году и должны завершится в 2028 году. Смета на Большой Смоленский мост запланирована в пределах 15 000 000 000 рублей.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей