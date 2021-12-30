Эколог Грибалев назвал два главных просчета Смольного в мусорной реформе

Глава рабочей группы «Отходы» Общественного совета Минприроды РФ, эколог Сергей Грибалев раскритиковал мусорную реформу Санкт-Петербурга. Эксперт уверен, что действия Смольного в этой области не приведут к положительным результатам.

Перевод Северной столицы на новую систему обращения с отходами планируется уже в январе 2022 года. Грибалев считает, что профильные ведомства допустили две серьезные ошибки в организации мусорной реформы.

Во-первых, эколог не наблюдает реальной поддержки раздельного сбора отходов. Бизнес взял обслуживание этой сферы на себя, но Смольный не контактирует с предпринимателями.

«Раздельный сбор отходов существует пока только на уровне общественных инициатив. Низкий поклон людям, которые занимаются РСО. Они заинтересовали бизнес. Повторюсь: не органы государственной власти, а частный бизнес, который выставляет клетки для сбора стекла, пластиковых бутылок и прочего мусора. Бизнес занимается вывозом рассортированных отходов», — подчеркнул эколог.

Грибалев отметил, что территориальная схема имеет множество неточных данных. Она даже не согласована с терсхемой Ленинградской области, а сопряжение этих двух разработанных моментов имеет очень важное значение для реализации мусорной реформы.

В Петербурге до сих пор идет хаотичный сбор и переработка отходов. Губернатор Александр Беглов на такие случаи не реагирует. По мнению эколога, Смольный «в агонии» создавал «временные документы», чтобы определить хоть какие-то места для вывоза отходов.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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