Журналисты подвели политические итоги уходящего года под губернаторством Александра Беглова. К примеру, декабрь был ознаменован провалом снегоуборочной кампании, однако проблемы наблюдаются не только в этой сфере.

В начале осени прошли выборы в ЗакС Петербурга. Это стало одним из важнейших событий для города. Пост председателя городского парламента Петербурга занял "ставленник" Беглова бывшый вице-губернатор Александр Бельский. Прошлый руководитель Вячеслав Макаров, с которым Беглов регулярно конфликтовал, перешел на работу в Госдуму.

Теперь в состав ЗакСа входят депутаты Смольного. Оппозиционную партию «Яблоко» в Парламенте представляют всего два человека. Как отметили СМИ, если раньше все политики подчинялись только Макарову, то сейчас, после перестановок, они выступают скорее в качестве «придатка» Смольного, пишет «DixiNews» . И это не безосновательно.

Беглов смог назначить на многие высокие посты «своих» людей. Так, Наталья Чечина, известная по истории с «курортной мафией» , стала управлять Городской избирательной комиссией, а Анатолий Повелий стал одним из заместителей губернатора. Раньше он возглавлял Колпинский район.

Нелояльные к Беглову депутатов рискуют потерять свои посты.

Также в Генпрокуратуре заявили, что за 2021 год уровень коррупции вырос в пять раз. В этом году арестовали немалое количество чиновников по обвинениям в коррупционных действиях. Одним из них стал Роман Коваль, он получил взятку в размере 15 млн рублей. Также задержали бывшего главу Калининского района Ивана Громова. Аналогичное преступление совершил руководитель подразделения Северо-Западного таможенного управления. Следствие считает, что он получил взятку в размере 1,6 млн рублей. Это случаи, получившие огласку, однако реальное число коррупционеров при власти неизвестно.

Между тем, власть в руках одного человека и рост коррупции наверняка приведет к обострению проблем городской политики. Очевидно, что при Александре Беглове во многих городских сферах наблюдается регресс.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей