Журналисты подвели политические итоги Александра Беглова за 2021 год

Исследователи с Фарерских островов на сайте препринтов medRxiv разместили статью, которая позволяет представить силу заразности нового ковид-штамма
Смольный заказал ряд постов в подконтрольных СМИ о том, что в транспортном коллапсе виновен приезд президента России Владимира Путина и саммит с
Одним из ключевых аргументов противников прививок является статистика, которая демонстрирует высокий уровень заболеваемости коронавирусом в странах с
Врачи, медсестры, пожарные, полицейские и юристы написали письмо главе Минздрава Чехии Властимилу Валеку, в котором назвали решение об обязательной
В Великобритании удивлены реальным масштабом заболеваемости коронавирусом. Газета The Daily Mail привела новые данные, из которых следует, что
Аденовирусные и мРНК-вакцины почти не защищают от заражения омикрон-штаммом коронавируса. Об этом в интервью информационному агентству «SM.News»
Академик РАН, вирусолог Виталий Зверев инициативу с введением в России QR-кодов для борьбы с распространением коронавируса оценивает критически. По
Вакцинация от коронавируса с применением мРНК-препаратов на самом деле является «генной терапией», заявил исполнительный директор Bayer Стефан Элрих.
Наступление ВСУ на самопровозглашенные ДНР и ЛНР вызовет немедленную реакцию Москвы. Российские войска атакуют ВСУ в случае начала штурма республик
В сторону северной украинской границы выдвинулась российская техника. Речь идет о десятках армейских грузовиков с реактивными системами залпового
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