С начала 2022 года проезд в метрополитене Санкт-Петербурга подорожает

Тарифы подрастут не только на поездки в метро, но и на другие виды общественного транспорта.

Стоимость билетов в метрополитене теперь будет составлять 65 рублей. Что касается других видов общественного транспорта, то цена билета и на автобусы, и на троллейбусы, и на трамваи будет одинакова – 60 рублей за одну поездку.

По подсчетам городских властей, львиную долю всех одноразовых билетов покупают гости Санкт-Петербурга. А доля таких покупок во всем объеме перевозок общественным транспортом составляет 14,5%.

Что касается проездных, которыми чаще всего пользуются именно петербуржцы либо приезжие, имеющие в городе постоянную работу, то проезд по ним также возрастет в цене. Теперь для людей, пользующихся транспортной картой «Подорожник», один проезд метрополитеном будет стоить 45 рублей, а наземными видами общественного транспорта – 40 рублей. То есть тариф для них возрастет на 4 рубля.

Проезд по карте «Мир» по-прежнему будет обходиться пользователю в 44 рубля, а по «Единой карте петербуржца», наоборот, подешевеет до 35 рублей (на 4 рубля), а при расчете через мобильное устройство снизится до 31 рубля (на два рубля).

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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