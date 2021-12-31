Губернатор Санкт-Петербурга оправдал провалы соцполитики Смольного

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Губернатор Санкт-Петербурга оправдал провалы соцполитики Смольного
Санкт-Петербург
Фото: gov.spb.ru

Несмотря на усугубление социальных проблем Санкт-Петербурга губернатор Александр Беглов 30 декабря, подводя итоги года, отчитался о мнимых достижениях чиновников Смольного в развитии соцблока. Об острой нехватке школ и медучреждений градоначальник не упомянул.

В эфире телеканала «Санкт-Петербург» губернатор убеждал, что в городе развиты социальные блоки, так как муниципальная власть выполняет свою работу должным образом. Особый акцент в Смольном делают на принятии бюджета на три года, который ориентирован на развитие социальной сферы. 

Но при всей своей соцориентированности, в государственном бюджете только на 2022 – 2023 годы заложили 50 миллионов рублей на обновление школ Санкт-Петербурга и менее двух миллиардов на строительство городских общеобразовательных учреждений. Даже в официальных отчетах указано о постройки в 2021 году только 11 школ, три из которых на самом деле реконструировали. При этом школы строят за счет спонсоров. Уполномоченной по правам ребенка Анна Митянина заявляет, что в школах Петербурга не хватает более тридцати тысяч мест.

Нехватка медучреждений по оказанию помощи населению также усугубилась, что особо чувствуется в момент пандемии. Чиновники не спешат решать проблему, открыв несколько дополнительных отделений в действующих больницах, что не меняет ситуацию в целом. Также в новых районах Петербурга не хватает медцентров, что признают местные власти, но дальше признания дело не идет. Чиновники приезжают на открытие коммерческих медучреждений, не желая открывать государственные. 

Но и на этом проблемы медицины города не заканчиваются, ведь в действующих больницах усиливается кадровый голод, врачи и медсестры не желают работать в госучреждениях, персонал заставляют писать заявление об увольнении, не желая выплачивать дополнительные «ковидные» деньги. При этом нагрузка на медиков во время падении увеличивается в разы. Многие не выдерживают таких условий и переходят работать к частникам.

Имея множество вопросов, требующих незамедлительных действий городской власти, в Смольном обо всех проблемах по привычке замалчивают и не реагируют на критику местных жителей. В этот раз губернатор Александр Беглов снова «успокоил» петербуржцев, рассказав о развитии социальной сферы, пытаясь прикрыть собственные провалы.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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