Нерасчищенные от наледи дороги спровоцировали более 300 ДТП в Петербурге 31 декабря

Более 300 аварий произошло в Петербурге за последние сутки. В большинстве случаев их причина заключалась в том, что дороги города нерасчищены от снега и наледи.

Согласно официальным данным, в Северной столице произошло 301 ДТП. При этом в 50 из них есть пострадавшие. Водители города уверены, что причина аварий кроется в плохой работе коммунальщиков. Один из автомобилистов чуть не попал в ДТП на Планерной улице. При этом скорость его движения составляла всего 40 км/ч. Мужчина позвонил на горячую линию комблага. Сложившуюся ситуацию на дорогах города ведомство списало на праздники.

«Диспетчер посоветовала ехать на общественном, снег начнут чистить со 2 числа и не важно будет снегопад или нет, как я понял», — цитирует его слова Telegram-канал «Протестный Петербург».

В последнее время жители Северной столицы все больше критикуют губернатора Александра Беглова. Еще осенью он сообщал, что Петербург полностью готов к наступлению зимы. По его словам, убирать снег в городе готовы 1700 единиц техники. Однако первый сильный снегопад, прошедший в городе еще 29 ноября, доказал обратное.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей