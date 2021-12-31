Петербуржцы считают 2021 год неудачным для города

Весь 2021 год петербуржцы преодолевали трудности из-за плохой работы Смольного. Им пришлось мириться с неэффективной «ковид»-политикой и некачественной работой сотрудников ЖКХ.

Жители Северной столицы в 2021 году пережили сначала неподготовленность Смольного к отопительному сезону. Затем мирились с бесконечными прорывами труб и терпели отсутствие отопления дома. А когда наступили морозы и снегопады, поняли, что осенние проблемы были только началом.

Первый же снегопад в конце ноября парализовал Санкт-Петербург десятибалльными пробками. В течение недели ситуация усугубилась. Резкое потепление и похолодание сковало тротуары льдом. Пешеходы падали и травмировались. Горожане в соцсетях заявили, что остались абсолютно недовольны работой городской администрации под руководством губернатора Александра Беглова.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей