За прошлые сутки в инфекционные стационары Санкт-Петербурга с КОВИД-19 и пневмониями госпитализировали 291 человека

Image 16+
За прошлые сутки в инфекционные стационары Санкт-Петербурга с КОВИД-19 и пневмониями госпитализировали 291 человека
Санкт-Петербург
Фото из открытых источников

За это же время из больниц были выписаны 468 пациентов.

По информации, полученной из оперативного штаба борьбы с распространением коронавируса, по состоянию на 1 января 2022 года, в инфекционных отделениях находятся 5 252 пациента, а в реанимациях – 582 человека. К аппаратам ИВЛ подключены 330 больных. На самоизоляции пребывают 2 143 петербуржца, а в амбулаторных условиях проходят лечение 20 975 человек.

Общее количество коек, предназначенных для пациентов, инфицированных КОВИД-19, которые развернули в Санкт-Петербурге, составляет 8 002 штуки. Они распределены между 17 стационарами, из которых 14 находятся в ведении города, а три – федерального подчинения. На 1 января 2022 года доля свободных инфекционных коек составляет 53,13%.

По всему Санкт-Петербургу функционируют 190 пунктов вакцинации. Полностью привитых петербуржцев на сей день 2 703 475. На аптечных складах города находится запас вакцин в количестве 939 728 комплектов.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей

Не забудьте поделиться новостью!

Лента
В режиме лайт: вместо 900 снегоуборочных машин Петербург убирают лишь 200

Сегодня, 19:29

За прошлые сутки в инфекционные стационары Санкт-Петербурга с КОВИД-19 и пневмониями госпитализировали 291 человека

Сегодня, 17:33

Мусорные кучи остались лежать во дворах Петербурга 1 января

Сегодня, 15:32

Власти Санкт-Петербурга признали свою ошибку в прогнозах по поводу окончания пандемии

Вчера, 20:08

Нерасчищенные от наледи дороги спровоцировали более 300 ДТП в Петербурге 31 декабря

Вчера, 19:49

С начала 2022 года проезд в метрополитене Санкт-Петербурга подорожает

Вчера, 18:43

Петербуржцы считают 2021 год неудачным для города

Вчера, 13:14

Губернатор Санкт-Петербурга оправдал провалы соцполитики Смольного

Вчера, 00:22

В Петербурге дан старт проектированию и возведению Большого Смоленского моста

30-12-2021, 22:23

Эколог Грибалев назвал два главных просчета Смольного в мусорной реформе

30-12-2021, 20:07

Решением правительства Петербурга ограничения в работе детских лагерей сохранились

30-12-2021, 19:23

Журналисты подвели политические итоги Александра Беглова за 2021 год

30-12-2021, 12:48

Смольный «списал» 10-балльные пробки на приезд Путина в Петербург

29-12-2021, 17:37

Юрист из Петербурга будет судиться с коллегой, который судится с Дедом Морозом

29-12-2021, 15:43

Синоптик Малинин рассказал, какой будет погода в Петербурге в новогодняя ночь

29-12-2021, 15:13

Вице-губернатор Петербурга призвал жителей к терпению

29-12-2021, 14:38

Петербуржцы более 540 раз пожаловались на неубранный снег после прямой линии с Бегловым

29-12-2021, 12:00

Жители Петербурга в морозы по несколько недель ждут ремонта коммуникаций

29-12-2021, 08:44

Петербургская снегоуборочная техника оперативно работает лишь на улицах около Смольного

28-12-2021, 20:54

Петербуржцы не обрадовались переполненным мусорным бакам перед Новым годом

28-12-2021, 14:56

ОБСУДИТЬ

Комментарии для сайта Cackle
ПФР объяснил, у кого будет самая большая прибавка к пенсии с 1 января 2022
  • Вчера, 14:08

ПФР объяснил, у кого будет самая большая прибавка к пенсии с 1 января 2022

В Пенсионном фонде России предоставили информацию о том, какая категория россиян сможет получить увеличенную прибавку к пенсии уже с 1 января 2022

Эколог Грибалев назвал два главных просчета Смольного в мусорной реформе
  • 30-12-2021, 20:07

Эколог Грибалев назвал два главных просчета Смольного в мусорной реформе

Глава рабочей группы «Отходы» Общественного совета Минприроды РФ, эколог Сергей Грибалев раскритиковал мусорную реформу Санкт-Петербурга. Эксперт

Директор Bayer заявил, что вакцины от COVID-19 это генная терапия
  • 30-12-2021, 13:48

Директор Bayer заявил, что вакцины от COVID-19 это генная терапия

Вакцинация от коронавируса с применением мРНК-препаратов на самом деле является «генной терапией», заявил исполнительный директор Bayer Стефан Элрих.

Нерасчищенные от наледи дороги спровоцировали более 300 ДТП в Петербурге 31 декабря
  • Вчера, 19:49

Нерасчищенные от наледи дороги спровоцировали более 300 ДТП в Петербурге 31 декабря

Более 300 аварий произошло в Петербурге за последние сутки. В большинстве случаев их причина заключалась в том, что дороги города нерасчищены от

Мусорные кучи остались лежать во дворах Петербурга 1 января
  • Сегодня, 15:32

Мусорные кучи остались лежать во дворах Петербурга 1 января

В первый день нового года в Петербурге стартовала «мусорная реформа». Однако жители города 1 января не заметили никаких изменений – горы бытовых

Петербуржцы считают 2021 год неудачным для города
  • Вчера, 13:14

Петербуржцы считают 2021 год неудачным для города

Весь 2021 год петербуржцы преодолевали трудности из-за плохой работы Смольного. Им пришлось мириться с неэффективной «ковид»-политикой и

Новости партнеров
Новости партнеров
Каждый россиянин должен противостоять этому: Пригожин подал заявление в СК по факту геноцида в Донбассе 
  • Вчера, 17:56

Каждый россиянин должен противостоять этому: Пригожин подал заявление в СК по факту геноцида в Донбассе 

Петербургский бизнесмен Евгений Пригожин указал на вину журналиста Виктора Шендеровича (внесен в реестр физических лиц-иноагентов) в геноциде мирных

Губернатор Санкт-Петербурга оправдал провалы соцполитики Смольного
  • Вчера, 00:22

Губернатор Санкт-Петербурга оправдал провалы соцполитики Смольного

Несмотря на усугубление социальных проблем Санкт-Петербурга губернатор Александр Беглов 30 декабря, подводя итоги года, отчитался о мнимых

В режиме лайт: вместо 900 снегоуборочных машин Петербург убирают лишь 200
  • Сегодня, 19:29

В режиме лайт: вместо 900 снегоуборочных машин Петербург убирают лишь 200

Комитет по благоустройству Петербурга заявил, что 1 января город убирают порядка 900 единиц техники. Тем не менее, данные интерактивной карты

В Канаде обнародовали статистику по «омикрону»: разницы между вакцинированными и непривитыми нет
  • 30-12-2021, 14:53

В Канаде обнародовали статистику по «омикрону»: разницы между вакцинированными и непривитыми нет

В провинции Онтарио (Канада) обнародовали свежую статистику по омикрон-штамму коронавируса. Из нее следует, что вероятность заражения новым вариантом

Грянет с 1 января. Всех, у кого есть наличные деньги, призвали готовиться