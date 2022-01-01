За прошлые сутки в инфекционные стационары Санкт-Петербурга с КОВИД-19 и пневмониями госпитализировали 291 человека

За это же время из больниц были выписаны 468 пациентов.

По информации, полученной из оперативного штаба борьбы с распространением коронавируса, по состоянию на 1 января 2022 года, в инфекционных отделениях находятся 5 252 пациента, а в реанимациях – 582 человека. К аппаратам ИВЛ подключены 330 больных. На самоизоляции пребывают 2 143 петербуржца, а в амбулаторных условиях проходят лечение 20 975 человек.

Общее количество коек, предназначенных для пациентов, инфицированных КОВИД-19, которые развернули в Санкт-Петербурге, составляет 8 002 штуки. Они распределены между 17 стационарами, из которых 14 находятся в ведении города, а три – федерального подчинения. На 1 января 2022 года доля свободных инфекционных коек составляет 53,13%.

По всему Санкт-Петербургу функционируют 190 пунктов вакцинации. Полностью привитых петербуржцев на сей день 2 703 475. На аптечных складах города находится запас вакцин в количестве 939 728 комплектов.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей