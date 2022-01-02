В Санкт-Петербурге юбиляры-долгожители получат выплаты

В городе Санкт-Петербурге юбилярам, которые уже дожили до 90, 95 и 100 лет, выплатят разовое вознаграждение.

Губернатор Северной столицы Александр Беглов подписал соответствующее постановление. Документ набрал свою законную силу с 1 января 2022 года. В соответствии с этим формуляром, жители Питера, которые отмечают 90-летие, получат 15 000 рублей. Долгожителям, которым исполнится 95 лет, из питерской казны выплатят 20 тысяч рублей. Людям, перешедшим 100-летний порог, дадут 25 000 рублей. Далее, после исполнения возраста в 101 год, долгожителям устанавливается ежегодная выплата в размере 25 000 рублей.

Следует сказать, что подобная дополнительная мера социальной поддержки в виде денежных поощрений гражданам города Санкт-Петербурга в связи с достижением определенного возраста вводится впервые в городе на Неве.

«Разовые перечисления будут отправляться автоматически в соответствии с показателями информационной системы «Электронный социальный регистр населения Санкт-Петербурга». Если нет информации в реестре, любой человек вправе подать своё заявление, чтобы ему предоставили выплаты. Это заявление подаётся в райадминистрацию по месту жительства или в МФЦ», — рассказали в пресс-службе.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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