Политолог Межевич заявил об угрозе Петербургу после вступления Финляндии в НАТО

«По тону, нынешние заявления финнов, в последнее время стали не очень понятными. К примеру, решение финского правительства о пополнении своей армии истребителями-бомбардировщиками, которые могут нанести удары ядерным оружием на территории северо-запада РФ», – поделился мнением президент Российской ассоциации прибалтийских исследований Николай Межевич.

Он считает, что сообщение финской власти о членстве в НАТО могут продлить военные действия с юга России аж до северных границ.

«Это создает военную опасность для близкого к финской границе Санкт-Петербурга», – уверяет Межевич.

Такой вывод он сделал после заявления премьер-министра Финляндии Санны Марин и президента страны Саули Ниинисте, о подачи заявки на вступление в НАТО.

«Финляндия может скатиться в антироссийскую риторику, как уже произошло со Швецией», – сообщает Межевич.

Независимо от происходящего, России необходимо провести улучшение нынешнего состояния Балтийского флота, уточнил он в разговоре.

«У нас сейчас не самое лучшее время в истории существования Балтийского Флота, который поделен между Кронштадтом и Калининградом, а между ними – фарватер, который в любой момент можно перекрыть».

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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