Бездействие Смольного при уборке мусора привлечет внимание Кремля

Народный артист Иван Краско крайне недоволен неспособностью Смольного решить первоочередные проблемы Петербурга, такие как очистка города от снега и мусора.

Праздничное настроение петербуржцам омрачают горы мусора, выросшие повсеместно во дворах всего за несколько дней новогодних каникул.

«И у нас каждый год в это время одна и та же проблема почему-то возникает. Так, можно же было уже предпринять какие-то меры, чтоб изменить ситуацию!», — возмутился уважаемый актер.

Ранее Краско обращался к президенту Владимиру Путину с просьбой обратить внимание на снежный коллапс и решить вопрос с очисткой города от снега. Сейчас актер рассматривает вновь возможность обратиться в Кремль, чтобы спасти город от мусорного хаоса.

«Надо организовать очередное письмо президенту [Владимиру] Путину, но только не [губернатору Санкт-Петербурга Александру] Беглову. В этого назначенного я не верю», - заявил Краско.

Ранее обращение Ивана Краско поддержали многие известные в Петербурге люди, такие как актер Андрей Ургант, телеведущий Александр Галибин, режиссер Борис Галкин и другие.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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