Фаттуш: не питаю иллюзий по поводу перехода Петербурга на новую систему обращения с ТКО

Как известно, 1 января 2022 года истек срок, до которого должна была быть подготовлена мусорная реформа. Жалобы петербуржцев на переполненные на улицах города баки продолжают поступать , а «Невский экологический оператор» (НЭО, регоператор) не справляется с нагрузкой по вывозу мусора.

Депутат муниципального образования «Гавань» шестого созыва Ольга Фаттуш в беседе с изданием «Новый день» прокомментировала сложившуюся ситуацию. По ее мнению, реформа, запущенная Бегловым, является спорной, она не продумана.

Мундеп считает, что проблема заложена в реализации самой реформы. На местах не хватает профильных специалистов и экологов, а где-то они отсутствуют вовсе.

Решения принимают люди, которые ничего не понимают в данной области.

«Я очень скептически отношусь к этой реформе, потому что что ни слово реформа, то у людей вызывает дрожь, ужас, потому что вся эта реформа должна дать готовые какие-то решения, а у них реформа – это методом тыка, давайте попробуем, тут получилось, как с регоператором, ой, не пошло, не поехало. Я иллюзий не питаю на этот счет», — поделилась мнением Ольга Фаттуш.

Уже неоднократно поднимался вопрос о возможных трудностях, связанных с раздельным сбором мусора, но специалистов к данной проблеме так и не подключили.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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