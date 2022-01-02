Петербургу 2021-й год запомнится коммунальными авариями и проблемами с COVID-19

В ушедшем 2021 году власти Санкт-Петербурга не смогли решить множественные проблемы города, подорвав тем самым доверие горожан. Из-за непоследовательных действий профильных комитетов вскрылось множество проблем в различных сферах.

Непоследовательная политика чиновников Смольного и губернатора Александра Беглова в борьбе с пандемией COVID-19 привела к тому, что Петербург неоднократно в течение года занимал первое место в рейтинге регионов с наиболее неблагоприятной эпидемиологической обстановкой. При этом введение обязательных QR-кодов и ограничения сказались на повышении общей тревожности населения. Отметим, что власти города не использовали успешные инициативы правительства Москвы, о чем в беседе с журналистами говорил заведующий кафедрой эпидемиологии медицинского факультета СПбГУ Алексей Яковлев.

Еще одной серьезной проблемой стала неготовность городских властей заниматься инфраструктурными вопросами. Из-за многочисленных аварий на теплосетях, происходящих почти ежедневно, тысячи петербуржцев остаются без отопления и горячей воды. Жители города также жалуются на неспособность городских чиновников организовать уборку Петербурга от снега. Несмотря на заявления Александра Беглова о готовности города к зиме, после прихода нескольких снежных циклонов в декабре 2021-го Северная столица оказалась в «снежном плену». Плохая уборка дорог приводит к многочисленным ДТП, а скользкие тротуары становятся причиной травм у пешеходов.

На плохую работу коммунальщиков жаловалась российская телеведущая Дана Борисова, поддержавшая обращение актера Ивана Краско к президенту РФ. Ранее актер написал Владимиру Путину письмо, в котором рассказал о проблемах с уборкой снега в Петербурге.

Население города ежедневно рискует жизнью и здоровьем из-за свисающих с крыш зданий сосулек. Так, 16 декабря на 49-летнюю женщину обрушилась льдина, в результате чего у нее диагностировали закрытую черепно-мозговую травму. По данным СМИ с начала зимы в городе произошло более 10 подобных инцидентов.

Еще одна угроза для пешеходов – разваливающиеся фасады исторических зданий. Так, фасад дома № 8 по Каменноостровскому проспекту обрушился на тротуар 19 ноября. К счастью, обошлось без жертв. Разрушение памятников архитектуры является еще одной системной проблемой Петербурга. Ветхие здания находятся в зоне ответственностью фонда капитального ремонта. Последние проверки показали, что работа ФКР за истекшие два года привела к увеличению долговой нагрузки на городской бюджет.

Отметим, что за прошедший год администрации губернатора и чиновникам Смольного не удалось решить системные проблемы Петербурга. Некомпетентность петербургских властей приводит к росту социальной напряженности в городе.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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