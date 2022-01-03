Петербург снова обогнал Москву по суточной заболеваемости коронавирусом COVID-19

Петербург вернул себе лидерство по суточной заболеваемости коронавирусом среди российских регионов и по числу зараженных обогнал даже Москву.

Заболеваемость коронавирусом в России понемногу снижается, но многие специалисты советуют не расслабляться и особо не радоваться - это может быть затишье перед бурей. Особенно если учесть темпы, с которыми распространяется омикрон-ковид по миру.

За сутки, что минули, в Северной столице России коронавирус обнаружили у 1341 человека. В Москве заболевших меньше, нежели в Петербурге, хотя и ненамного - 1335.

В России за последние 24 часа было выявлено 16 343 случая коронавируса. Умерли за сутки 835 пациентов, 55 из которых - в Петербурге.

Ранее Александр Беглов, губернатор Петербурга, заявил, что для победы над КВИ коллективного иммунитета на уровне более 80% может оказаться недостаточно для победы над вирусом. При этом городской голова допустил, что финал Лиги чемпионов УЕФА в Петербурге может состояться на стадионе, полностью заполненном зрителями.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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