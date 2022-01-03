Пенсионеры Санкт-Петербурга по инициативе Смольного вместо соцпомощи будут получать «подачки» на юбилей

В Санкт-Петербурге пенсионеры старше 90 лет будут получать на юбилей единовременную выплату. Соответствующий документ подписал губернатор Александр Беглов, создавая видимость социальной поддержки пенсионеров.

В Смольном решили сэкономить на стариках, намерено отвергая идею ввести «ленинградскую надбавку» к пенсии каждому пожилому жителю города. Несмотря на то, что проект поддержали некоторые депутаты Госдумы, пенсионеры Санкт-Петербурга не будут получать данную надбавку. Чиновники Смольного решили сократить круг лиц, получающих помощь, и ввели «единовременную выплату».

Согласно постановлению, выплаты получат только пожилые юбиляры : в 90 лет – 15 тысяч рублей, в 95 лет – 20 тысяч рублей, на 100-летие – 25 тысяч рублей. Со 101 года долгожителям ежегодно будут выплачивать 25 тысяч рублей.

– Единовременные выплаты будут начисляться автоматически согласно данным информационной системы «Электронный социальный регистр населения Санкт-Петербурга», – говорится в сообщении пресс-службы администрации Петербурга.

Если данных в реестре нет, то пенсионер вынужден сам предоставить данные в администрацию и МФЦ, что еще больше усложняет процесс и сокращает число лиц, получающих помощь.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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