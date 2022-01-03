Пенсионеры Санкт-Петербурга по инициативе Смольного вместо соцпомощи будут получать «подачки» на юбилей

Image 16+
Пенсионеры Санкт-Петербурга по инициативе Смольного вместо соцпомощи будут получать «подачки» на юбилей
Санкт-Петербург
Фото: pixabay.com

В Санкт-Петербурге пенсионеры старше 90 лет будут получать на юбилей единовременную выплату. Соответствующий документ подписал губернатор Александр Беглов, создавая видимость социальной поддержки пенсионеров. 

В Смольном решили сэкономить на стариках, намерено отвергая идею ввести «ленинградскую надбавку» к пенсии каждому пожилому жителю города.  Несмотря на то, что проект поддержали некоторые депутаты Госдумы, пенсионеры Санкт-Петербурга не будут получать данную надбавку. Чиновники Смольного решили сократить круг лиц, получающих помощь, и ввели  «единовременную выплату».

Согласно постановлению, выплаты получат только пожилые юбиляры: в 90 лет –  15 тысяч рублей,  в 95 лет – 20 тысяч рублей, на 100-летие – 25 тысяч рублей. Со 101 года долгожителям ежегодно будут выплачивать 25 тысяч рублей.  

– Единовременные выплаты будут начисляться автоматически согласно данным информационной системы «Электронный социальный регистр населения Санкт-Петербурга», –  говорится в сообщении пресс-службы администрации Петербурга.

Если данных в реестре нет, то пенсионер вынужден сам предоставить данные в администрацию и МФЦ, что еще больше усложняет процесс и сокращает число лиц, получающих помощь.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей

Не забудьте поделиться новостью!

Лента
Пенсионеры Санкт-Петербурга по инициативе Смольного вместо соцпомощи будут получать «подачки» на юбилей

Сегодня, 15:19

Петербург не готов к омикрон-штамму коронавируса

Сегодня, 12:09

Фаттуш: не питаю иллюзий по поводу перехода Петербурга на новую систему обращения с ТКО

Вчера, 23:14

Пенсионерам объявили о разовой выплате от 15 тысяч в 2022 году

Вчера, 23:13

Политолог Межевич заявил об угрозе Петербургу после вступления Финляндии в НАТО

Вчера, 22:58

В Санкт-Петербурге юбиляры-долгожители получат выплаты

Вчера, 21:28

Петербургу 2021-й год запомнится коммунальными авариями и проблемами с COVID-19

Вчера, 16:49

Бездействие Смольного при уборке мусора привлечет внимание Кремля

Вчера, 13:08

В режиме лайт: вместо 900 снегоуборочных машин Петербург убирают лишь 200

1-01-2022, 19:29

За прошлые сутки в инфекционные стационары Санкт-Петербурга с КОВИД-19 и пневмониями госпитализировали 291 человека

1-01-2022, 17:33

Мусорные кучи остались лежать во дворах Петербурга 1 января

1-01-2022, 15:32

Власти Санкт-Петербурга признали свою ошибку в прогнозах по поводу окончания пандемии

31-12-2021, 20:08

Нерасчищенные от наледи дороги спровоцировали более 300 ДТП в Петербурге 31 декабря

31-12-2021, 19:49

С начала 2022 года проезд в метрополитене Санкт-Петербурга подорожает

31-12-2021, 18:43

Петербуржцы считают 2021 год неудачным для города

31-12-2021, 13:14

Губернатор Санкт-Петербурга оправдал провалы соцполитики Смольного

31-12-2021, 00:22

В Петербурге дан старт проектированию и возведению Большого Смоленского моста

30-12-2021, 22:23

Эколог Грибалев назвал два главных просчета Смольного в мусорной реформе

30-12-2021, 20:07

Решением правительства Петербурга ограничения в работе детских лагерей сохранились

30-12-2021, 19:23

Журналисты подвели политические итоги Александра Беглова за 2021 год

30-12-2021, 12:48

ОБСУДИТЬ

Комментарии для сайта Cackle
В Госдуме РФ заявили об окончании эффекта пенсионной реформы
  • Вчера, 09:08

В Госдуме РФ заявили об окончании эффекта пенсионной реформы

Депутат Госдумы от КПРФ Алексей Куринный раскритиковал запущенную в стране пенсионную реформу. Он уверен, что эффект от ее уже закончился, передает

Мусорные кучи остались лежать во дворах Петербурга 1 января
  • 1-01-2022, 15:32

Мусорные кучи остались лежать во дворах Петербурга 1 января

В первый день нового года в Петербурге стартовала «мусорная реформа». Однако жители города 1 января не заметили никаких изменений – горы бытовых

Нерасчищенные от наледи дороги спровоцировали более 300 ДТП в Петербурге 31 декабря
  • 31-12-2021, 19:49

Нерасчищенные от наледи дороги спровоцировали более 300 ДТП в Петербурге 31 декабря

Более 300 аварий произошло в Петербурге за последние сутки. В большинстве случаев их причина заключалась в том, что дороги города нерасчищены от

Фаттуш: не питаю иллюзий по поводу перехода Петербурга на новую систему обращения с ТКО
  • Вчера, 23:14

Фаттуш: не питаю иллюзий по поводу перехода Петербурга на новую систему обращения с ТКО

Как известно, 1 января 2022 года истек срок, до которого должна была быть подготовлена мусорная реформа. Жалобы петербуржцев на переполненные на

Каждый россиянин должен противостоять этому: Пригожин подал заявление в СК по факту геноцида в Донбассе 
  • 31-12-2021, 17:56

Каждый россиянин должен противостоять этому: Пригожин подал заявление в СК по факту геноцида в Донбассе 

Петербургский бизнесмен Евгений Пригожин указал на вину журналиста Виктора Шендеровича (внесен в реестр физических лиц-иноагентов) в геноциде мирных

В режиме лайт: вместо 900 снегоуборочных машин Петербург убирают лишь 200
  • 1-01-2022, 19:29

В режиме лайт: вместо 900 снегоуборочных машин Петербург убирают лишь 200

Комитет по благоустройству Петербурга заявил, что 1 января город убирают порядка 900 единиц техники. Тем не менее, данные интерактивной карты

Новости партнеров
Новости партнеров
Получит каждый: Назван размер разовой выплаты пенсионерам в РФ за высокую инфляцию
  • 1-01-2022, 16:13

Получит каждый: Назван размер разовой выплаты пенсионерам в РФ за высокую инфляцию

Сумма единовременной денежной помощи, которая будет выплачиваться пенсионерам в качестве компенсации за высокий уровень инфляции, может составить 5

Центробанк: деньги на карте россиян могут обесцениться со 2 января 2022 года
  • 31-12-2021, 16:08

Центробанк: деньги на карте россиян могут обесцениться со 2 января 2022 года

Чиновники российского Сбербанка сообщили о том, что в январе 2022 года в стране возникнет ситуация, которая негативно отразится на покупательной

Пенсионеры Санкт-Петербурга по инициативе Смольного вместо соцпомощи будут получать «подачки» на юбилей
  • Сегодня, 15:19

Пенсионеры Санкт-Петербурга по инициативе Смольного вместо соцпомощи будут получать «подачки» на юбилей

В Санкт-Петербурге пенсионеры старше 90 лет будут получать на юбилей единовременную выплату. Соответствующий документ подписал губернатор Александр

В России с 1 января 2022 вступил в силу закон о новой льготе для всех пенсионеров
  • 1-01-2022, 13:28

В России с 1 января 2022 вступил в силу закон о новой льготе для всех пенсионеров

Новый закон о льготах для российских пенсионеров вступил в силу с 1 января 2022 года — согласно нему, некоторые категории граждан будут обеспечены

Грянет с 1 января. Всех, у кого есть наличные деньги, призвали готовиться