У Петербурга нет достаточного коллективного иммунитета для борьбы с новыми штаммами коронавируса. Об этом заявил губернатор Петербурга Александр Беглов в беседе с представителями РИА Новости .

«Сейчас с учетом вакцинированных коллективный иммунитет в Петербурге составляет более 80%. Его недостаточно, чтобы остановить новый штамм «омикрон», - заявил градоначальник.

Подобная ситуация в Петербурге очевидно сложилась из-за неэффективных решений Смольного и губернатора Беглова по борьбе с распространением коронавируса, что привело к провалу вакцинации среди горожан и росту числа заболевших COVID-19. По итогам года чиновники так и не смогли добиться 80% уровня вакцинации.

Несмотря на то, что эпидемиологическая ситуация в городе ухудшается еще с лета 2021 года, власти города решили провести несколько крупных мероприятий, включая «Алые паруса» и «Евро-2020», что только спровоцировало рост числа заболеваний. В то же время рекордное ухудшение коронавирусной статистики в осенний период Смольный объяснил сезонностью.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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