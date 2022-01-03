Петербург не готов к омикрон-штамму коронавируса

Депутат Госдумы от КПРФ Алексей Куринный раскритиковал запущенную в стране пенсионную реформу. Он уверен, что эффект от ее уже закончился, передает
В первый день нового года в Петербурге стартовала «мусорная реформа». Однако жители города 1 января не заметили никаких изменений – горы бытовых
Более 300 аварий произошло в Петербурге за последние сутки. В большинстве случаев их причина заключалась в том, что дороги города нерасчищены от
Как известно, 1 января 2022 года истек срок, до которого должна была быть подготовлена мусорная реформа. Жалобы петербуржцев на переполненные на
Петербургский бизнесмен Евгений Пригожин указал на вину журналиста Виктора Шендеровича (внесен в реестр физических лиц-иноагентов) в геноциде мирных
Комитет по благоустройству Петербурга заявил, что 1 января город убирают порядка 900 единиц техники. Тем не менее, данные интерактивной карты
Сумма единовременной денежной помощи, которая будет выплачиваться пенсионерам в качестве компенсации за высокий уровень инфляции, может составить 5
Чиновники российского Сбербанка сообщили о том, что в январе 2022 года в стране возникнет ситуация, которая негативно отразится на покупательной
В Санкт-Петербурге пенсионеры старше 90 лет будут получать на юбилей единовременную выплату. Соответствующий документ подписал губернатор Александр
Новый закон о льготах для российских пенсионеров вступил в силу с 1 января 2022 года — согласно нему, некоторые категории граждан будут обеспечены
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