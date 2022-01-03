Рестораторы сомневаются в целесообразности введённых Смольным QR-кодов

Со второго января в петербургских культурных, развлекательных заведениях и в точках общественного питания необходимо предъявлять QR-код пропуск.

Ресторатор Станислав Федулин высказался против таких коронавирусных ограничений от Смольного. Он сказал, что вопросы по поводу новых условий работы есть не только у владельцев заведений, но и у сотрудников Роспотребнадзора. Например, как проверять подлинность пропуска у посетителей. Ресторатор говорит, что он не понимает действий команды губернатора Александра Беглова.

Он считает, что из-за QR-код пропусков бизнесмены упускают большую часть выручки и рискуют потерять свой бизнес. Это следствие того, что у многих граждан нет таких пропусков и доступ к этим заведениям для них будет закрыт.

Очередную программу помощи бизнесу, пострадавшему из-за карантина с 30 октября по 7 ноября, Смольный анонсировал только 21 декабря. К этому времени некоторые заведения ушли с рынка.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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