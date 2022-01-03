В Петербурге проблема с вывозом мусора масштабируется

Петербуржцы жалуются на несвоевременный вывоз мусора с городских контейнерных площадок. В понедельник, 3 января, на портале «Наш Санкт-Петербург» скопилось более 2000 жалоб. Горожане прилагают к обращениям фотографии, подтверждающие антисанитарию в местах скопления ТКО, и требуют вмешательства Смольного.

Один из петербуржцев написал , что на проспекте Космонавтов 65 «А» отходы лежат с первого января. С конца декабря 2021 года не вывозится мусор с контейнерной площадки, расположенной на улице Крыленко, 1.

Аналогичная ситуация с вывозом отходов и у дома 27к1 по проспекту Героев.

«Если не справляется город - верните нам УК! С ними у нас было всегда чисто! Мусоровозы всегда приезжали в любые погодные условия, а не тупые отмазки «что они не проехали»! Это ужасно, просто ужасно 4 дня жить в мусоре, а что летом будет и крысу тараканы повсюду?» - выразил недовольство автор жалобы.

В воскресенье, 2 января, на портал поступило 1200 жалоб. За сутки их количество увеличилось, причем прирост составил 962 обращения.

Смольный пытается уложиться в срок, установленный федцентром для запуска реформы. При этом администрация Александра Беглова решила ряд важнейших проблем, включая необходимость создания актуальной территориальной схемы и региональной программы.

Прошлым летом петербургская администрация утвердила в качестве регоператора АО «Невский экологический оператор». За оставшееся время компания не успела должным образом подготовиться к работе, в том числе перезаключить договоры на вывоз отходов с управляющими компаниями и организовать работу новых перевозчиков. Также добавилась проблема неубранного снега на городских дорогах и придомовых территориях.

За отсутствие подготовки к запуску «мусорной реформы» Смольный критиковали эксперты и депутаты «Справедливой России». Последние просили Беглова не торопиться.

СМИ сообщают, что Госжилинспекция проверила текущее состояние 400 многоквартирных домов и придомовых территорий за последние два дня. По итогам проверки регоператора привлекут к административной ответственности за несвоевременный вывоз ТКО.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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