Локдаун помощи: медицину Петербурга продолжает лихорадить

В 2021 году медицина Петербурга учла ошибки первого ковидного года и сработала на порядок лучше. В городе не было очередей скорых у больниц, которые стали привычным явлением в Северной столице на заре пандемии. Также сеть не облетали ужасающие фото из коридоров медучреждений, забитых коронавирусными пациентами.

Главврач клиники "Евромед" Александр Абдин в беседе с изданием «Деловой Петербург» указал на то, что в городских больницах медики научились четко зонировать «зеленые» (чистые от коронавируса») и «красные» зоны.

Решена была и одна из главных проблем 2020-го: поставки средств индивидуальной защиты для медработников.

Наконец, главное: разработаны четкие протоколы лечения коронавируса и частично решена проблема с лекарственным обеспечением пациентов КВИ.

«Медпомощь предоставлялась, хотя загруженность врачей и медучреждений до сих пор остаётся повышенной. Но в 2021-м был получен достаточный опыт, и режим работы стал приближаться к обычному», — поведала Ольга Шуппо, научный руководитель сети клиник иммунореабилитации и превентивной медицины Grand Clinic.

Меж тем во Всероссийском союзе пациентов заявили, что ситуация продолжает оставаться сложной, трудности сохраняются, и отечественная система работает на пределе своих возможностей.

Медицину города продолжает лихорадить. Специалисты лихорадку склонны связывать с проблемами плановой медпомощи. В 2020 году она, по сути, тоже пережила локдаун. В 2021 году она предоставлялась, но не так широко, как должна была.

«Доходило до того, что у некоторых пациентов просто не было возможности получить помощь. Это не говоря уже об амбулаторном звене», — прокомментировал Абдин.

Должное лекарственное обеспечение - еще одна проблема.

Директор по медицине "СМ-Клиники" в Петербурге Сергей Пониделко указывает на кадровый дефицит и рост цен: медоборудование и расходные материалы значительно подорожали с начала пандемии, и цены продолжают увеличиваться.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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