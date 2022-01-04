Центр Петербурга тонет в мусоре из-за бездействия администрации и Беглова

Снежный коллапс в Санкт-Петербурге стал причиной новых проблем. На этот раз снежные кучи не дают операторам по вывозу мусора оперативно делать свою работу. Некоторые районы Северной столицы увязают в отходах.

Праздничное настроение жителям Санкт-Петербурга подпортили мусорные кучи. После 1 января коммунальщики столкнулись с тем, что не до всех районов добираются мусоровозы. На замусоренные дворы только за пару январских дней петербуржцы пожаловались не менее 1200 раз на онлайн-портале для обращений.

Вывоз отходов в некоторых районах задерживается из-за снежного коллапса. Порой на мусорных площадках нарастают снежные горы, которые не только портят жителям настроение, но и не дают мусоровозам забирать отходы.

В СМИ подмечают, что теперь снежный коллапс стал причиной мусорного. С декабря администрация города под руководством Александра Беглова не может справиться с буйством стихии, хотя еще осенью Смольный клялся, что дорожные и коммунальные службы полностью укомплектованы для этого инвентарем и спецтехникой. Но первые же заморозки показали, что эти обещания властей снова были пустыми.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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