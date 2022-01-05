Госжилинпекция Петербурга нашла нарушения у 33 % проверенных зданий

Госжилинспекция Петербурга в первые пять дней 2022 года проверила 661 дом. Сотрудники организации оценили качество содержания домов. Проверка выявила нарушения на 33% адресов, обслуживаемых государственными (21), частными (32) компаниями и 25 ТСЖ. Как информирует пресс-служба ведомства, проверки охватили все районы города.

Главными основаниями для вынесения штрафов стали несвоевременная очистка кровель от наледи, сброс снега и хранение его на газонах и под окнами домов, а также захламление отходами контейнерных площадок. По результатам инспекции открыли 38 административных дел на общую сумму штрафов 4,5 млн рублей.

С 1 января 2022 года за уборку мусора в Петербурге отвечает «Невский экологический оператор». Как показали первые дни января, он не справляется с «мусорной реформой». Ранее «НЭО» извинился перед горожанами, которые обрушились в соцсетях с потоком жалоб на его работу.

Учрежденная Смольным организация признала ошибки в расчетах экологов из команды губернатора Александра Беглова. Они не сумели воспользоваться опытом регионов, где реформа проходит успешно, а также дать оператору верные экологические нормативы для вывоза мусора.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей