Смольный запустил волну «праздничных проверок» в кафе и ресторанах

Во время новогодних праздников в Санкт-Петербурге участились проверки заведений общепита, вызванные решением городских властей ввести обязательные QR-коды для общественных мест со 2 января. В Смольном сообщили, что заведениям-нарушителям грозят штрафы до 300 тысяч рублей.

Отметим, что представители бизнеса ранее просили у петербургских властей отсрочку, поясняя, что введение QR-кодов для сфер общественного питания и услуг в новогодние праздники негативно отразится на прибыли. Предприниматели отмечают, что в Смольном их просьбы не услышали. Бизнесмены считают, что таким образом губернатор Беглов мстит им за «демарш» 2020 года, когда представители баров объявили бойкот ограничениям.

«Ввод QR-кодов – это личная месть губернатора общепиту за прошлогодние истории с «наливайками», когда маленькие бары запустили волну возмущения из-за подписанного Бегловым закона, и с барным сопротивлением против закрытия заведений в новогодние праздники. Обе ситуации сильно ударили по имиджу Беглова», - отметили авторы телеграм канала «Площадь Восстания».

Общественники отмечают, что обязательное наличие QR-кода для прохода в общественные места вызывает неудобства не только у жителей Петербурга, но и у гостей города. Из-за проверок у входов в рестораны появляются очереди, что негативно сказывается на имидже культурной столице в глазах туристов.

Эксперты также отмечают, что введение дополнительных ограничений в разгар новогодних праздников может быть попыткой Смольного показать свою активность в борьбе с вирусом. При этом, по мнению правозащитника Никита Сорокина, QR-коды вполне могут стать инструментом для нелегального обогащения и получения взяток.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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