Смольный запустил волну «праздничных проверок» в кафе и ресторанах

Социальная сеть Twitter заблокировала аккаунт всемирно известного американского вирусолога, одного из разработчиков мРНК-вакцин Роберта Мэлоуна.
Как известно, 1 января 2022 года истек срок, до которого должна была быть подготовлена мусорная реформа. Жалобы петербуржцев на переполненные на
Петербуржцы жалуются на несвоевременный вывоз мусора с городских контейнерных площадок. В понедельник, 3 января, на портале «Наш Санкт-Петербург»
Со второго января в петербургских культурных, развлекательных заведениях и в точках общественного питания необходимо предъявлять QR-код пропуск.
Во время новогодних праздников в Санкт-Петербурге участились проверки заведений общепита, вызванные решением городских властей ввести обязательные
В Санкт-Петербурге пенсионеры старше 90 лет будут получать на юбилей единовременную выплату. Соответствующий документ подписал губернатор Александр
Роспотребнадзор своими новыми правилами фактически запретил российским магазинам продавать некоторые продукты. Об этом сообщает издание АБН .
В прошлом году всем гражданам России, которые получают пенсию выдали дополнительно по 10 тысяч рублей. Никто не ожидал такого от президента РФ
С 1 января, как и было обещано ранее, страховые пенсии по старости индексируются на 5,9%. Индексация была проведена всем неработающим пенсионерам.
Пенсионный эксперт Сергей Власов сообщил, в каком случае индексация пенсий в размере 5,9% можно считать прибавкой, пишет Primpress. По словам
ОБСУДИТЬКомментарии для сайта Cackle