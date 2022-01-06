Санкт-Петербург занял второе место в рейтинге качества жизни

Согласно опубликованному рейтингу, Северная столица вошла в пятёрку российских городов с населением более четверти миллиона жителей, где созданы наиболее благоприятные условия для проживания россиян. Рейтинг был составлен Финансовым университетом при правительстве Российской Федерации.

Критериями оценки аналитиков стали показатели уровня дохода жителей, склонность к миграции, качество работы коммунальщиков и транспорта, качество образования и медицины, уровень тревожности населения и ещё ряд сопутствующих факторов. При расчётах были использованы результаты социологических исследований и аналитические данные из открытых источников.

Уступив первое место столице, Петербург обошёл Грозный, Магнитогорск и Владимир в первой пятёрке рейтинга. Напомним, что помимо этого город на Неве уверенно занял верхние строчки в списках городов, где россияне хотели бы побывать на праздновании Нового года и совершить Крещенское паломничество.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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