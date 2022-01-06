Музыкант Гребенщиков отметил полное равнодушие Беглова к возникающим проблемам Петербурга

Солист рок-группы «Аквариум» Борис Гребенщиков оценил положение, в котором Петербург оказался с приходом зимы. Артист отметил, что власти города перестали беспокоиться о нуждах Северной столицы.

Дороги и улицы Петербурга уже больше месяца находятся в состоянии коллапса с приходом зимы. Коммунальные службы по-прежнему бездействуют, а Смольный относится к непростой ситуации с пренебрежением. Гребенщиков раскритиковал власти за равнодушие к жителям города.

«Я никогда не считал, что власти когда-либо интересовались судьбой людей. Вообще, когда что-то делают для людей, меня это страшно радует. Значит, у кого-то есть совесть», – отметил музыкант.

Режиссер Алексей Чардымский также остался недоволен качеством уборки улиц. Постановщик отметил, что условия в городе должны стать весомым аргументом для отказа от квартплаты.

Ранее губернатор Александр Беглов рассказал о методах влияния на очистку улиц от снега. Градоначальник признался, что предпочитает выписывать ответственным штрафы за некачественную работу.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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