Вместо тысячи машин убирать снег в Петербурге вышло в три раза меньше

Вместо тысячи снегоуборочных машин, заявленных Смольным, на улицы в ночь на 6 января Петербурга вышло всего 308. Очередной просчет городской администрации выдала интерактивная карта Комитета по благоустройству, на которой видно фактическое количество машин в режиме реального времени.

Официальная статистика ночной снегоуборочной кампании опубликована в газете «Петербургские ведомости».

«За прошедшие сутки из Петербурга вывезли 45,7 тысяч кубометров снега. А ночью на борьбу с последствиями снегопада вышли 1063 снегоуборочных машины», - сообщает пресс-служба Смольного.

Несмотря на такие отчеты, улицы города на утро 6 января ухоженными не выглядели. Наледь и снежные заносы все так же затрудняли дорогу пешеходам и водителям. Как выяснилось, город в эту ночь убирало всего 308 машин, то есть в три раза меньше заявленного количества. В некоторые районах Петербурга, по словам самих жителей, техника и вовсе простаивала.

Причиной столь серьезного расхождения в количестве техники может быть несогласованность работы коммунальных служб, о которой ранее заявлял губернатор Беглов. Таким образом, градоначальник вынужден был признать: на снежный хаос в городе накладывается хаос управленческий.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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