Ночной рейд правоохранителей по развлекательным заведениям Санкт-Петербурга выявил массу нарушений

Совместные комиссии из полицейских и сотрудников администрации Центрального района Северной столицы обошли часть баров и ресторанов на подотчетной территории.

Всего было проверено десять заведений общественного питания на предмет соблюдения антикоронавирусного законодательства. Список предприятий, которые следует посетить был сформирован не случайно, а на основании жалоб граждан, сообщавших об соответствующих нарушениях.

Итогом проверки послужили четыре протокола о выявлении административных правонарушений. В частности, «Угрюмочная», что по улице Рубинштейна отметилась отсутствием СИЗ у персонала, разметки и QR-кода, ресторан Mercado del sol, что по улице Билинского, отличился отсутствием разметки и СИЗ у персонала, а в заведении по улице Гончарной, в доме №5 посетителям подавали кальян, запрещенный на время пандемии соответствующим постановлением правительства Санкт-Петербурга.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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