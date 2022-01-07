Традиционный фестиваль «Рождественская звезда» в Санкт-Петербурге не состоится из-за опасности распространения коронавируса

Бельгийский специалист по вакцинам, вирусолог Герт Ванден Босше, работавший в компании Билла Гейтса, записал видеообращение, в котором предупредил об
Происходящее сейчас в Казахстане Запад организовать не мог, хотя полностью исключить его вовлеченность в события в этой стране и нельзя - он,
Вместо тысячи снегоуборочных машин, заявленных Смольным, на улицы в ночь на 6 января Петербурга вышло всего 308. Очередной просчет городской
В Германии старикам живется несладко, вопреки существующим стереотипам о том, что в Европе пенсионеры живут в свое удовольствие. В эпоху пандемии,
Госжилинспекция Петербурга в первые пять дней 2022 года проверила 661 дом. Сотрудники организации оценили качество содержания домов. Проверка выявила
Солист рок-группы «Аквариум» Борис Гребенщиков оценил положение, в котором Петербург оказался с приходом зимы. Артист отметил, что власти города
Корпус детской больницы Святой Марии Магдалины в 2020 году был готов к сдаче всего на 12%. Но в строительство вмешался губернатор Санкт-Петербурга
Во время новогодних праздников в Санкт-Петербурге участились проверки заведений общепита, вызванные решением городских властей ввести обязательные
Пенсионный эксперт Сергей Власов сообщил, в каком случае индексация пенсий в размере 5,9% можно считать прибавкой, пишет Primpress. По словам
О том, почему пенсии проиндексировали в январе только на 5,9%, рассказал пенсионный эксперт Сергей Власов. Он утверждает, что правительство страны
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