Традиционный фестиваль «Рождественская звезда» в Санкт-Петербурге не состоится из-за опасности распространения коронавируса

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Традиционный фестиваль «Рождественская звезда» в Санкт-Петербурге не состоится из-за опасности распространения коронавируса
Санкт-Петербург
Фото из открытых источников

Это мероприятие проходило каждый январь на стрелке Васильевского острова

Правительство Северной столицы приняло решение об отмене проведения фестиваля огня по причине угрозы вспышки коронавируса из-за массовых скоплений зрителей.

Интересно, что в социальных сетях пользователи активно делились информацией о том, что «Рождественская звезда» все-таки состоится. Однако сами организаторы фестиваля выступили с опровержением этих утверждений.

До пандемии коронавируса ежегодный январский фестиваль огня успел стать традиционным. Петербуржцы и гости Северной столицы полюбили это яркое шоу и массово приходили посмотреть на него на стрелку Васильевского острова. Но пандемия внесла свои коррективы, и в прошлом году в первый раз январский фестиваль «Рождественская звезда» был проведен в онлайн-формате.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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