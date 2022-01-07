В Санкт-Петербурге воры вынесли из квартиры денег и драгоценностей на 10 000 000 рублей

На улице Петрозаводской, во время отсутствия хозяев, вор смог подобрать ключи и проникнуть в жилище.

По сообщению Невских новостей, пока владельцы квартиры отдыхали на своей даче, из квартиры по улице Петрозаводской, что в Петроградском районе Северной столицы, воры вынесли их сбережения, хранившиеся в иностранной валюте, и ювелирные изделия.

Пропажа обнаружилась в ночь на Рождество. Дверь, защищавшая жилище от посторонних была вскрыта методом подбора ключей. А вот на охрану квартиру хозяева почему-то не поставили, несмотря на то, что в ней хранились такие ценности.

В общей сложности из трехкомнатного жилья вором либо ворами было похищено: 600 000 рублей, 50 000 евро, 50 000 франков, банковские карты ряда финансовых учреждений, с которых злоумышленники уже успели снять все деньги, а также много ювелирных украшений, по которым пока еще не закончено составление списка.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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