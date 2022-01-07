Из-за череды имиджевых провалов власти Петербурга могли повлиять на ускорение открытия корпуса ДГБ № 2

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Из-за череды имиджевых провалов власти Петербурга могли повлиять на ускорение открытия корпуса ДГБ № 2
Санкт-Петербург
Фото из открытых источников

Корпус детской больницы Святой Марии Магдалины в 2020 году был готов к сдаче всего на 12%. Но в строительство вмешался губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, и стройка возобновилась в самый разгар пандемии. 

«Фонтанка» сообщает, что местные власти не смогли за 12 лет закончить проект. Главврач ДГБ № 2 Автандил Микава рассказал, что причиной этому стали высокие требования к соблюдению градостроительных правил и норм, много раз менялся проект, сокращалась высотность и площади. 

В 2020 году после посещения губернатором здания, градоначальник заявил, что у подрядчика получится завершить работы в новый срок. Больница стала имиджевой для Беглова. Однако, никто не знает, как у него получилось договориться с инспекторами, которые выдвигали те самые «высокие требования».

Практически сразу после посещения губернатором больницы, строители взялись за работу. Предполагается, что руководитель Петербурга попросил «закрыть глаза» на нарушения при строительных работах. 

Необходимо добавить, что открытие нового корпуса не решило проблему города с недостатком стационарной помощи детям. Главный врач рассказал, что не раз выступал с предложением построить детский стационар в Приморском районе. Там могло расположиться инфекционное отделение для маленьких пациентов. Но, по его словам, с этим не все так просто, потому что, это политический вопрос. 

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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