Коммунальщики Смольного не справились с уборкой снега в пятницу 

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Коммунальщики Смольного не справились с уборкой снега в пятницу 
Санкт-Петербург
Фото: vk.com/wall-68471405_16229654

В ночь на Рождество в Санкт-Петербурге прошел снегопад. Тротуары и проезжая часть оказались завалены снегом. Ситуацию на дорогах усугубило похолодание, спровоцировавшее гололед. За весь день коммунальные службы города так и не смогли справиться с последствиями погодных изменений. О многочисленных случаях ДТП петербуржцы пишут в сообществе «Мегаполис | ДТП и ЧП| Санкт-Петербург».

Так, около часа дня на перекрестке улицы Замшина и проспекта Мечникова занесло маршрутку. Автобус зацепил забор и увяз в снегу. Очевидцы сообщают, что из-за гололеда водитель не мог тронуться с места. 

Около 15:00 на Ивановской улице «Солярис» не справился с управлением и влетел в автобус. По фото видно, что причиной аварии мог стать гололед. 

Примерно в то же время на пересечении улицы Пограничника Гарькавого и проспекта Ветеранов столкнулись две машины. В комментариях к новости местные жители отмечают сильную заснеженность дорожного полотна.

«На них вообще забили, вчера вообще думал, что кто-нибудь в борта въедет. Ни полос не видно, ничего, ездят как хотят. Дороги заброшены», - отмечают пользователи Сети. 

Комитет по благоустройству каждый день отчитывается о том, что на улицах города работают тысячи единиц спецтехники, а дорожное покрытие обрабатывается противоледными смесями. В преддверии Рождества комитет заявил, что проведет тщательную уборку города, но ее результатов местные жители так и не увидели. Петербуржцы часто говорят о том, что снегоуборочной техники на улицах как будто нет вовсе. «Правда.ру» сообщила, что к середине дня в городе работало всего 306 единиц. 

Напомним, еще осенью губернатор Александр Беглов заявлял, что в городе достаточно спецтехники для встречи зимнего сезона. Однако факты говорят об обратном.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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