Смольный уделяет внимание уборке снега только в Центральном районе

Администрация Центрального района Санкт-Петербурга отчиталась о темпах уборки снега с использованием спецтехники.

Пресс-служба администрации Центрального района Санкт-Петербурга сообщила, что на улицы на борьбу со снегом и льдом вывели 130 единиц техники и 620 дворников. Примечательно, что второй день подряд администрация ударно расчищает центр, пока в других районах горожане не наблюдают нашествия снегоуборочных машин.

По данным из интерактивной карты Комитета по благоустройству, в пятницу Северную столиц расчищали 306 машин. Хотя горожанам в окраинных районах приходится браться за лопату самим, как это произошло в ЖК «Новая Охта».

При этом власти города были предупреждены синоптиками о рождественских заморозках и снегопадах. Градоначальник Александр Беглов в свою очередь заверял петербуржцев, что городские службы готовы к борьбе с разбушевавшейся стихией, однако на деле оказалось совсем не так.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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