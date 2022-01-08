Жительница Кубани пострадала от наледи на Дворцовой площади

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Жительница Кубани пострадала от наледи на Дворцовой площади
Санкт-Петербург
Фото из открытых источников

Врачи Мариинской больницы борются за жизнь туристки из Краснодарского края. Медики выявили у женщины закрытую черепно-мозговую травму и ушиб мозга. Причина травмы – гололед на городских тротуарах и дорогах. 

Гостья Северной столицы решила посетить местные достопримечательности и отправилась на Дворцовую площадь. Она попыталась сделать селфи, но поскользнулась на льду. Примечательно, что этот участок посыпают песком, однако прохожие быстро его разносят.

К сожалению, это не единственный случай, когда туристы в Петербурге оказываются в смертельной опасности. Так, житель Волгограда Дмитрий рассказал, как однажды на него чуть не рухнул фрагмент здания вместе с наледью. Мужчина возвращался в свой отель, но краем глаза увидел, что на него что-то летит сверху. Он успел вовремя отскочить.

Ранее Беглов утверждал, что одна из важных задач Петербурга – это восстановление потока туристов. Однако неубранные снег и гололедица, из-за которых пешеходы ежедневно получают травмы, только отпугнут людей. Смольный просто не может обеспечить для них безопасность. 

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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