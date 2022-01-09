Петербург завалит снегом из-за нехватки спецтехники на улицах

Специалист центра «Фобос» метеоролог Михаил Леус сообщил, что в Санкт-Петербург пришел теплый атмосферный фронт. По его словам, в городе ожидается облачная и снежная погода. При этом столбик термометра поднимется 9 декабря до -4…-6°С. Несмотря на осадки, городской Комитет по благоустройству вывел на улицы недостаточное количество уборочной техники.

По данным интерактивной карты на сайте Смольного, на линию вышло лишь 400 машин. Как показали предыдущие снегопады, такого количества недостаточно для качественной и оперативной уборки снега. Это может привести к росту травматизма среди горожан и увеличению числа ДТП.

По сообщениям СМИ , уборка 7 и 8 января проводилась в основном в Центральном районе. Петербуржцы были вынуждены сами выходить с лопатами во дворы.

Напомним, осенью губернатор Александр Беглов отчитался о подготовке города к зимнему сезону. Однако с приходом холодов профильные комитеты Смольного и коммунальные службы не справились с уборкой снега. Ситуацию связывают с нехваткой техники, в том числе снегоплавильных станций, и недостатком рабочих рук.





Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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