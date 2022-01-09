Петербург завалит снегом из-за нехватки спецтехники на улицах

Image 16+
Петербург завалит снегом из-за нехватки спецтехники на улицах
Санкт-Петербург
Фото: Невские Новости / Дмитрий Архипов

Специалист центра «Фобос» метеоролог Михаил Леус сообщил, что в Санкт-Петербург пришел теплый атмосферный фронт. По его словам, в городе ожидается облачная и снежная погода. При этом столбик термометра поднимется 9 декабря до -4…-6°С. Несмотря на осадки, городской Комитет по благоустройству вывел на улицы недостаточное количество уборочной техники.

По данным интерактивной карты на сайте Смольного, на линию вышло лишь 400 машин. Как показали предыдущие снегопады, такого количества недостаточно для качественной и оперативной уборки снега. Это может привести к росту травматизма среди горожан и увеличению числа ДТП.

По сообщениям СМИ, уборка 7 и 8 января проводилась в основном в Центральном районе. Петербуржцы были вынуждены сами выходить с лопатами во дворы.

Напомним, осенью губернатор Александр Беглов отчитался о подготовке города к зимнему сезону. Однако с приходом холодов профильные комитеты Смольного и коммунальные службы не справились с уборкой снега. Ситуацию связывают с нехваткой техники, в том числе снегоплавильных станций, и недостатком рабочих рук.


Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей

Не забудьте поделиться новостью!

Лента
В Смольном снова саботировали оказание реальной поддержки бизнесу Санкт-Петербурга

Сегодня, 16:59

Петербург завалит снегом из-за нехватки спецтехники на улицах

Сегодня, 14:09

Смольный уделяет внимание уборке снега только в Центральном районе

Вчера, 21:48

Жительница Кубани пострадала от наледи на Дворцовой площади

Вчера, 19:22

В Санкт-Петербурге воры вынесли из квартиры денег и драгоценностей на 10 000 000 рублей

7-01-2022, 21:43

Коммунальщики Смольного не справились с уборкой снега в пятницу 

7-01-2022, 21:36

Традиционный фестиваль «Рождественская звезда» в Санкт-Петербурге не состоится из-за опасности распространения коронавируса

7-01-2022, 17:38

Из-за череды имиджевых провалов власти Петербурга могли повлиять на ускорение открытия корпуса ДГБ № 2

7-01-2022, 17:19

Ночной рейд правоохранителей по развлекательным заведениям Санкт-Петербурга выявил массу нарушений

7-01-2022, 15:13

В Санкт-Петербурге объяснили, как ведется учет побочных эффектов от вакцинации

6-01-2022, 21:28

Вместо тысячи машин убирать снег в Петербурге вышло в три раза меньше

6-01-2022, 18:29

Музыкант Гребенщиков отметил полное равнодушие Беглова к возникающим проблемам Петербурга

6-01-2022, 15:44

Санкт-Петербург занял второе место в рейтинге качества жизни

6-01-2022, 11:33

Госжилинпекция Петербурга нашла нарушения у 33 % проверенных зданий

5-01-2022, 20:29

Смольный запустил волну «праздничных проверок» в кафе и ресторанах

5-01-2022, 13:59

Центр Петербурга тонет в мусоре из-за бездействия администрации и Беглова

4-01-2022, 13:17

Локдаун помощи: медицину Петербурга продолжает лихорадить

4-01-2022, 12:58

В Петербурге проблема с вывозом мусора масштабируется

3-01-2022, 22:24

Рестораторы сомневаются в целесообразности введённых Смольным QR-кодов

3-01-2022, 18:10

Петербург снова обогнал Москву по суточной заболеваемости коронавирусом COVID-19

3-01-2022, 15:28

ОБСУДИТЬ

Комментарии для сайта Cackle
Вместо тысячи машин убирать снег в Петербурге вышло в три раза меньше
  • 6-01-2022, 18:29

Вместо тысячи машин убирать снег в Петербурге вышло в три раза меньше

Вместо тысячи снегоуборочных машин, заявленных Смольным, на улицы в ночь на 6 января Петербурга вышло всего 308. Очередной просчет городской

Смольный уделяет внимание уборке снега только в Центральном районе
  • Вчера, 21:48

Смольный уделяет внимание уборке снега только в Центральном районе

Администрация Центрального района Санкт-Петербурга отчиталась о темпах уборки снега с использованием спецтехники. Пресс-служба администрации

Жительница Кубани пострадала от наледи на Дворцовой площади
  • Вчера, 19:22

Жительница Кубани пострадала от наледи на Дворцовой площади

Врачи Мариинской больницы борются за жизнь туристки из Краснодарского края. Медики выявили у женщины закрытую черепно-мозговую травму и ушиб мозга.

Из-за череды имиджевых провалов власти Петербурга могли повлиять на ускорение открытия корпуса ДГБ № 2
  • 7-01-2022, 17:19

Из-за череды имиджевых провалов власти Петербурга могли повлиять на ускорение открытия корпуса ДГБ № 2

Корпус детской больницы Святой Марии Магдалины в 2020 году был готов к сдаче всего на 12%. Но в строительство вмешался губернатор Санкт-Петербурга

Пенсионерам в РФ придет по 21 000 рублей с 10 января 2022 года
  • Вчера, 17:13

Пенсионерам в РФ придет по 21 000 рублей с 10 января 2022 года

Пенсионное пособие начнут начислять россиянам уже с этого понедельника, 10 января. Выдавать денежные средства будут пенсионерам, которые проживают в

Петербург завалит снегом из-за нехватки спецтехники на улицах
  • Сегодня, 14:09

Петербург завалит снегом из-за нехватки спецтехники на улицах

Специалист центра «Фобос» метеоролог Михаил Леус сообщил, что в Санкт-Петербург пришел теплый атмосферный фронт. По его словам, в городе ожидается

Новости партнеров
Новости партнеров
  • Сегодня, 16:59

В Смольном снова саботировали оказание реальной поддержки бизнесу Санкт-Петербурга

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал постановления о предоставлении субсидий бизнесменам. Петербургские предприниматели получат

Раскрыта истинная причина индексации пенсий всего на 5,9% в России
  • 7-01-2022, 08:13

Раскрыта истинная причина индексации пенсий всего на 5,9% в России

О том, почему пенсии проиндексировали в январе только на 5,9%, рассказал пенсионный эксперт Сергей Власов. Он утверждает, что правительство страны

Пенсионную реформу в России могут отменить из-за событий в Казахстане
  • Сегодня, 10:33

Пенсионную реформу в России могут отменить из-за событий в Казахстане

Лидер российских коммунистов Геннадий Зюганов предположил, что в стране могут отменить пенсионную реформу из-за событий в Казахстане. Политик

Поручение Путина по пенсиям россиян противоречит другому поручению президента
  • 7-01-2022, 09:23

Поручение Путина по пенсиям россиян противоречит другому поручению президента

Поручение президента РФ Владимира Путина по пенсиям противоречит другому его поручению. Об этом сообщает информационный портал «Online-buhuchet.ru».

Грянет с 1 января. Всех, у кого есть наличные деньги, призвали готовиться