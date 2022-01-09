В Смольном снова саботировали оказание реальной поддержки бизнесу Санкт-Петербурга

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал постановления о предоставлении субсидий бизнесменам. Петербургские предприниматели получат менее 600 рублей от правительства города.

В Смольном похвастались , что в 2022 году Петербург получит из федерального и регионального бюджета 295,8 миллиона рублей на реализации проектов по поддержке бизнеса, который пострадал во время пандемии и постоянных ограничений.

– По соглашению с Минэкономразвития город получит субсидии из федерального бюджета на реализацию региональных проектов «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса», «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» и «Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами», – добавили в пресс-службе администрации Санкт-Петербурга.

По факту же сумма субсидий критически мала. В городе зарегистрированы порядка 352 тысяч малых и средних предприятий, а также 143 тысячи самозанятых. Если разделить общую денежную сумму на количество предприятий, то бизнесмены получат по 598 рублей.

Обещанная и долгожданная помощь бизнесу оказалась очередной насмешкой от чиновников. В Смольном не намерены решать проблемы предпринимателей, которые все чаще закрывают свой бизнес из-за ограничений в пандемию. В правительстве лишь создают иллюзию решения вопросов, кормят петербуржцев обещаниями и подачками в виде скудных субсидий.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей